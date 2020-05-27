В Москве с 1 июня открываются стадионы и спортивные объекты

«Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.
Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.
Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал», — говорится в обращении на официальном сайте мэра.
Также Собянин объяснил новые правила прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, которые вводятся в столице с 1 июня.
«С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.
Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня».
Среди прочего, в правилах сообщается, что никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.
С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.
Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно — но только до 9.00 утра. 0