В Москве с 1 июня открываются стадионы и спортивные объекты

Мэр Москвыобъявил, что с 1 июня в столице открываются стадионы и спортивные объекты.

«Исполком Российского футбольного союза планирует возобновить чемпионат РПЛ с 21 июня. Аналогичные планы постепенного возобновления национальных и международных первенств объявили и другие спортивные федерации.

Чтобы спортсмены могли начать подготовку к соревнованиям, с 1 июня 2020 г. мы открываем стадионы и иные спортивные объекты для тренировок членов сборных команд Москвы и России, а также игроков профессиональных спортивных клубов.

Разумеется, пока на тренировках не смогут присутствовать зрители и гости. Только спортсмены, тренеры, врачи и иной необходимый персонал», — говорится в обращении на официальном сайте мэра.

Также Собянин объяснил новые правила прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, которые вводятся в столице с 1 июня.

«С понедельника жители города могут выходить из дома для прогулок и занятий спортом. За небольшими исключениями для свободного посещения вновь будут открыты городские парки и зеленые территории.

Разумеется, рост числа людей на улицах может увеличить риск инфицирования. Поэтому мы установили определенные правила совершения прогулок, а сам "прогулочный режим" вводится в порядке эксперимента — на две недели, с 1 по 14 июня».

Среди прочего, в правилах сообщается, что никаких пропусков для прогулок на свежем воздухе и занятий спортом получать не нужно.

С 1 июня 2020 г. будет усилен масочный и перчаточный режим. Выходя из дома, в том числе во время прогулок и занятий спортом, все жители города обязаны использовать респираторы, маски или другие средства защиты органов дыхания.

Заниматься спортом на свежем воздухе без ограничений можно ежедневно — но только до 9.00 утра. 0