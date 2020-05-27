РПЛ рассмотрит возможность доигровки матчей чемпионата со зрителями

Президент РПЛзаявил, что руководство лиги готово рассмотреть возможность доигровки матчей чемпионата страны в сезоне-2019/20 в присутствии зрителей на стадионах.

«Вчера мы завершили важный этап подготовки к возобновлению сезона, вернули всех иностранцев в Россию.

Продолжаем работать в тесном контакте с исполнительными органами власти и внимательно следим за эпидемиологической обстановкой.

Последние данные о положительной динамике выздоровления людей и снятие ограничений в регионах, в том числе и в Москве, обнадеживают.

Пока мы исходим из того, что рестарт сезона состоится без зрителей. Это очень расстраивает, все понимают, что футбол без болельщиков на трибунах — это совершенно другое зрелище, другая энергетика.

Экономически это также большой удар по клубам, ведь приходится забывать о доходах в день матча. Но в первую очередь мы должны думать о здоровье людей.

Мы не теряем надежду, все заинтересованы, чтобы болельщики как можно скорее вернулись на стадионы. Если ситуация позволит, можно будет рассмотреть и такой вариант тоже.

Всё это может быть возможно только при разрешении властей и максимально строгом соответствии всем санитарным нормам», — сказал Прядкин ТАСС.

Напомним, о завершении первого этапа по возобновлению сезона-2019/20 в РПЛ было объявлено 26 мая.

Турнир был приостановлен из-за пандемии коронавируса 17 марта после 22 туров. 15 мая исполком Российского футбольного союза принял решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня. 0