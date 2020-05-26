Смолов считает возобновление РПЛ немного поспешным

Нападающий «Сельты»поделился мыслями о возобновлении чемпионата России.

«По поводу России... Решение немного поспешным выглядит, потому что вроде как есть пример Германии, Испании, Италии, которые решили продолжить чемпионаты. И РПЛ тоже выступила: мол, другие страны начинают, и мы по их примеру, по их пути пойдем.

Но я каждый день проверяю количество новых кейсов, и в России пока на снижение не идет, поэтому я не знаю, как все будет», — сказал Смолов в эфире канала Василия Уткина в YouTube.

В России, согласно официальным данным, выявлено 362 342 случаев заражения коронавирусом. 0