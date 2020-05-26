В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг

В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Комитета по маркетингу РФС под председательством. Об этом сообщает официальный сайт организации.

В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, нейминга лиг, а также согласовали предложенную маркетинговую стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ.

«Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых — создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта "Цифровой стадион" мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков.

С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира», — сказал Соловьев. 0