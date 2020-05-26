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    В РФС обсудили ребрендинг организации и смену названий лиг

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    В формате видеоконференцсвязи состоялось заседание Комитета по маркетингу РФС под председательством Дениса Соловьева. Об этом сообщает официальный сайт организации.

    РФС
    РФС

    В ходе работы участники обсудили вопросы ребрендинга РФС, нейминга лиг, а также согласовали предложенную маркетинговую стратегию, которая будет использована при реорганизации ПФЛ.

    «Для повышения привлекательности футбола для зрителей необходимо запускать принципиально новые продукты и форматы, основная цель которых — создание эксклюзивного медиаконтента. С помощью проекта "Цифровой стадион" мы хотим обеспечить эффект присутствия зрителей для игроков и создать эффект сопричастности для болельщиков.

    С нашей точки зрения запуск полноценной платформы с интерактивными функциями позволит любителям футбола почувствовать себя частью игры, находясь в любой точке мира», — сказал Соловьев. 0

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