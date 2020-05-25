В «Торпедо» сменится президент

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    Московское «Торпедо» объявило о завершении сотрудничества с президентом клуба Еленой Еленцевой.

    Елена Еленцева
    Елена Еленцева

    Действие трудового соглашения закончится 31 мая 2020 года. Московский футбольный клуб не стал продлевать контракт.

    «Мы благодарим Елену Васильевну за большой вклад в развитие "Торпедо" и желаем профессиональных успехов!» — говорится в сообщении пресс-службы.

    Еленцева занимала пост президента московского «Торпедо» с декабря 2017 года. С 2008 года Еленцева трудилась на стадионе им. Э.А. Стрельцова на должности заместителя управляющего, а в 2013 году возглавила работу арены.

    Ранее Российский футбольный союз принял решение досрочно завершить сезон-2019/2020 в ФНЛ. «Торпедо», набрав 53 очка в 27 встречах, завершило сезон на четвёртом месте в турнирной таблице ФНЛ.

    На данный момент путевки в премьер-лигу имеют «Ротор» и «Химки». Правда, подмосковный клуб пока не имеет финансирования для получения лицензии на выступление в элитном дивизионе. 0

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