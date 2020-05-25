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    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды

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    «СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с капитаном команды Кириллом Сусловым.

    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды
    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды

    Новый договор игрока рассчитан на один сезон.

    28-летний защитник в прошлом сезоне ФНЛ отыграл 18 матчей. «СКА-Хабаровск» в досрочно завершившемся чемпионате занял седьмое место.

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