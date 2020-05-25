«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды
globallookpress.com
Новый договор игрока рассчитан на один сезон.
28-летний защитник в прошлом сезоне ФНЛ отыграл 18 матчей. «СКА-Хабаровск» в досрочно завершившемся чемпионате занял седьмое место.
КЭП С НАМИ! 🔥🔥🔥— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) May 25, 2020
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с капитаном команды Кириллом Сусловым. Новое соглашение рассчитано на один год.
28-летний защитник пополнил ряды армейцев в середине прошлого сезона. За это время он успел провести 32 матча, в которых отметился одним голом. pic.twitter.com/45KGRsnHKa