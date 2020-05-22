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    У трех игроков «Оренбурга» обнаружены антитела к коронавирусу

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    «Оренбург» на своем официальном сайте сообщил, что по итогам тестирования игроков, тренеров и обслуживающего персонала команды на коронавирус выявлен положительный результат.

    Футболисты «Оренбурга»
    Футболисты «Оренбурга»

    Положительный тест на коронавирус обнаружен у тренера вратарей Платона Захарчука, который будет выполнять предписание Роспотребнадзора.

    Еще у четырех человек — футболисты Филип Рогич, Жига Шкофлек, Андреа Чуканов и тренер по физподготовке Евгений Стукалов — выявлено наличие в организме антител. Это свидетельствует о том, что в прошлом у них были контакты с больными коронавирусом.

  • Трое игроков «Оренбурга» переболели коронавирусом
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    • На данный момент они чувствуют себя хорошо, симптомов респираторных заболеваний нет. Все четверо будут соблюдать режим самоизоляции и пройдут дополнительные тесты. 0

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