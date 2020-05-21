КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джордан ХендерсонПервый раз в первый класс. Клопп рад возобновлению тренировок
  • 18:34
    • «Химки» не выйдут в РПЛ, если не найдут инвесторов до конца мая
  • 18:11
    • Трое игроков «Оренбурга» переболели коронавирусом
  • 16:13
    • Тедеско вернулся в «Спартак», Шюррле — нет
  • 15:47
    • Швед отклонил предложение из Китая
  • 15:32
    • Олимпийский чемпион по хоккею умер на 62-м году жизни
    Все новости спорта

    Трое игроков «Оренбурга» переболели коронавирусом

    Футбол Оренбург РПЛ Футбол РоссииКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Футболисты «Оренбурга» Андреа Чуканов и Филип Рогич переболели коронавирусом, сообщил в телеграмм-канале журналист Сергей Егоров.

    Филип Рогич
    Филип Рогич

    По информации издания «Чемпионат», кроме Чуканова и Рогича переболел вирусом и игрок команды Жига Шкофлек.

    Футболисты «Оренбурга» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, по результатам которого у трёх человек были обнаружены антитела.

    В течение последних нескольких дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», казанском «Рубине» и московском «Динамо».

    Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна.

    Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновить турнир планируют 21 июня.

    «Оренбург», набрав 23 очка в 22 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице первенства. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?
  • 12/05/2020 в 23:54
    •
  • Прогноз
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ»
  • 2.12
  • Сегодня в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Торпедо-БелАЗ» снова не уступит сопернику?
  • «Неман» — «Торпедо-БелАЗ». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Станет ли берлинское дерби результативным?
  • «Герта» — «Унион». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
  • Что принесет берлинское дерби?
  • Экспресс дня 22 мая. Прогноз и ставки
  • 2.77
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Жозе Моуринью Футбол Шестерка избранных. Тренеры, завоевавшие чемпионства в четырех и более лигахЭксклюзивный клуб из шести тренеров, добившихся того, что не покорилось даже Пепу Гвардиоле Вчера в 20:260
  • 10:34
    • Экс-игрок «Тоттенхэма» мог оказаться в ЦСКА
  • 08:20
    • ОИ могут отменить, если они не состоятся летом 2021 года
  • 19:01
    • Олимпийский чемпион Садулаев рассказал, что переболел коронавирусом
    Килиан Мбаппе Футбол Почему коронавирус заморозит переходы топ-футболистовМировой трансферный рынок изменится в условиях кризиса, который вызвала пандемия коронавируса Вчера в 13:340
  • Экспресс дня

  • Что принесет берлинское дерби?
  • 2.77
    •
  • 18:55
    • Кущенко: Желание Евролиги понятно, но завершить соревнования будет крайне сложно
  • 18:01
    • Карсперович будет работать со сборной Болгарии до Олимпиады
  • 17:48
    • Долг «Манчестер Юнайтед» достиг 429 миллионов фунтов
    Лионель Месси в 2007-м Футбол Хет-трик Месси против мадридской обоймы. О ничьей в Эль-Класико на «Камп Ноу» в 2007-мВ испанском сезоне 2006/2007 чемпионская гонка длилась до самой последней минуты заключительного тура Вчера в 13:090
  • 17:36
    • Экс-игрок сборной Нидерландов возглавил клуб MLS
  • 17:19
    • «Авангард» и «Кузня» заключили договор о сотрудничестве
  • 17:04
    • Защитник «Атлетико» перенес операцию
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.12
  • Прогноз на матч Неман — Торпедо-БелАЗ
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.33
  • Экспресс дня 21 мая
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Пхохан Стилерс — Сеул
  • Футбол
  • Завтра в 13:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Славия Мозырь — Городея
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.77
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  3.50
  • Прогноз на матч Викингур — НСИ Рунавик
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Герта — Унион
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  2.77
  • Экспресс дня 22 мая
  • Завтра в 21:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие