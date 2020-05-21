Трое игроков «Оренбурга» переболели коронавирусом

Футболисты «Оренбурга»переболели коронавирусом, сообщил в телеграмм-канале журналист Сергей Егоров.

По информации издания «Чемпионат», кроме Чуканова и Рогича переболел вирусом и игрок команды Жига Шкофлек.

Футболисты «Оренбурга» прошли тестирование на коронавирусную инфекцию, по результатам которого у трёх человек были обнаружены антитела.

В течение последних нескольких дней случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены в «Локомотиве», казанском «Рубине» и московском «Динамо».

Ранее COVID-19 был обнаружен у владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Нынешний розыгрыш Российской Премьер-Лиги был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. Возобновить турнир планируют 21 июня.

«Оренбург», набрав 23 очка в 22 турах, занимает 13-е место в турнирной таблице первенства. 0