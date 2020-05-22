Мостовой прокомментировал возобновление Бундеслиги

Экс-игрок сборной Россииподелился впечатлениями от возобновления чемпионата Германии по футболу.

«Мы все настороженно ждали возобновления Бундеслиги. Потом посмотрели первый тур. Я был не в восторге. Не видел той борьбы, к которой привык. Матчи Бундеслиги немного напомнили игры в Белоруссии.

Конечно, это также связано с отсутствием зрителей. Нет поддержки, напора, когда болельщики кричат. За две игры там была всего одна желтая карточка. Без зрителей на трибунах футболисты немного побаиваются», — цитирует Мостового «Матч ТВ».

Напомним, чемпионат Германии, приостановленный из-за коронавируса в марте, возобновился 16 мая. 0