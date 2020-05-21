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    Чемпионат Литвы возобновится 30 мая

    Футбол Коронавирус в спорте
    В Литве приняли решение возобновить чемпионат в конце мая. Рестарт сезона запланирован на 30 мая, сообщает сайт лиги.

    Чемпионат Литвы возобновится 30 мая
    Чемпионат Литвы возобновится 30 мая

    Календарь чемпионата уже составлен и будет обнародован после утверждения Федерацией футбола.

    Отметим, что сезон в литовской Лиге А будет сокращен: шесть элитных команд сыграют только четыре круга вместо шести. Чемпионат, который проходит по схеме весна-осень, завершится в конце октября или начале ноября.

    Матчи второго футбольного дивизиона страны — Первой лиги — должны начаться 5-6 июня.

    До карантина в чемпионате Литвы успели провести лишь один тур. 0

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