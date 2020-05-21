Чемпионат Литвы возобновится 30 мая

В Литве приняли решение возобновить чемпионат в конце мая. Рестарт сезона запланирован на 30 мая, сообщает сайт лиги.

Календарь чемпионата уже составлен и будет обнародован после утверждения Федерацией футбола.

Отметим, что сезон в литовской Лиге А будет сокращен: шесть элитных команд сыграют только четыре круга вместо шести. Чемпионат, который проходит по схеме весна-осень, завершится в конце октября или начале ноября.

Матчи второго футбольного дивизиона страны — Первой лиги — должны начаться 5-6 июня.

До карантина в чемпионате Литвы успели провести лишь один тур. 0