Названа дата рестарта английского Чемпионшипа

Сезон-2019/20 в английскомвозобновится 20 июня, утверждает Daily Express.

Отмечается, что сезон во втором по рангу футбольном дивизионе Англии планируют завершить до конца июля, когда у многих футболистов закончатся контракты.

Сообщается, что планируется провести оставшиеся девять туров в период с 20 июня по 18 июля. С 18 по 31 июля лига собирается провести плей-офф за путевку в АПЛ, которая разыгрывается между командами, занявшими места с 3 по 6 по итогам чемпионата.

Перед паузой, вызванной эпидемией коронавируса, первую строчку в таблице Чемпионшипа занимал «Лидс Юнайтед». «Павлины» опережают идущий на втором месте «Вест Бром» на 1 очко. В зоне плей-офф (4-6 место) находятся «Фулхэм», «Брентфорд», «Ноттингем Форест» и «Престон». 0