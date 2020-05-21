Полузащитник «Арсенала» заявил, что АПЛ возобновится 20 июня

Полузащитник «Арсенала», арендованный у мадридского «Реала», заявил, что сезон АПЛ, прерванный ранее из-за пандемии коронавируса, возобновится лишь 20 июня.

«Сезон английской Премьер-лиги начнётся с опозданием на неделю по отношению к Испании, мы возвращаемся 20 июня. 48 часов назад нас проверили на коронавирус, и все мы дали отрицательный результат», — приводит слова футболиста Marca.

На счету 23-летнего испанца в этом сезоне один гол и две результативных передачи в 24 матчах за «канониров».

Напомним, сезон в АПЛ был прерван в марте из-за пандемии коронавируса. 18 мая клубы АПЛ единогласно проголосовали за возобновление тренировочной деятельности. 0