«Химки» могут объединиться с «Родиной»

, занявшие второе место по итогам первенства ФНЛ, могут объединиться с выступающей в ПФЛ московской информирует «Матч ТВ».

По данным источника, при таком раскладе «Химки» с вероятностью в 90 процентов продолжат выступление в ФНЛ, еще 10 процентов — на то, что клуб заявится в РПЛ.

Добавим, что владельцем «Родины» является Сергей Ломакин, которому также принадлежит ФК «Рига». Переговоры с ним ведутся.

Напомним, что Московская область пока не одобрила финансирование «Химок» в элитном дивизионе. Как отмечается, клубу необходимо иметь минимальный бюджет в размере 350 миллионов рублей для прохождения лицензирования и участия в РПЛ. 0