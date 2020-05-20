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    «Химки» могут объединиться с «Родиной»

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    «Химки», занявшие второе место по итогам первенства ФНЛ, могут объединиться с выступающей в ПФЛ московской «Родиной», информирует «Матч ТВ».

    «Химки»
    «Химки»

    По данным источника, при таком раскладе «Химки» с вероятностью в 90 процентов продолжат выступление в ФНЛ, еще 10 процентов — на то, что клуб заявится в РПЛ.

    Добавим, что владельцем «Родины» является Сергей Ломакин, которому также принадлежит ФК «Рига». Переговоры с ним ведутся.

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