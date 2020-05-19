«Химки» могут не пройти лицензирование в РПЛ

вряд ли будут участвовать в розыгрыше Премьер-лиги в следующем сезоне. Об этом сообщает журналист Василий Конов.

В подмосковной команде прошли консультации насчет бюджета на следующий сезон. Из-за плохого финансирования клуб не сможет получить лицензию даже на сохранение прописки в ФНЛ. Таким образом, «Химки» в следующем сезоне могут опуститься на дивизион ниже — в ПФЛ.

«С учетом резкого и болезненного сокращения бюджета в конце этого сезона стоит вопрос о том, найдут ли средства на ФНЛ. Пока самый реальный сценарий — это ПФЛ. Время на поиск инвестора есть, до дедлайна по лицензированию времени вагон», — написал Конов в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее РФС принял решение досрочно завершить сезон в ФНЛ и ПФЛ. «Ротор» и «Химки» получили право участия в РПЛ как первые две команды на момент остановки чемпионата. 0