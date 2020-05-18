Игнатьев: Не думаю, что Семак станет большой потерей для «Зенита»

Экс-главный тренер сборной Россиипрокомментировал переговоры «Зенита» с главным тренером командыпо продлению контракта.

«Если не договорятся, Семак пойдет в другую команду. Не думаю, что это будет большая потеря для "Зенита". Тогда придется снова приглашать иностранца. Если взять российского тренера, то это менять шило на мыло. Да и не вижу я такого специалиста.

Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что "Зенит" погибнет без него. Без любого тренера не погибнет. Нет таких специалистов, после ухода которых будет катастрофа», — приводит слова Игнатьева «Спорт день за днем».

Напомним, что Семак до сих пор не может договориться с «Зенитом» о новом контракте. 0