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    Игнатьев: Не думаю, что Семак станет большой потерей для «Зенита»

    Футбол Футбол России Зенит
    Экс-главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал переговоры «Зенита» с главным тренером команды Сергеем Семаком по продлению контракта.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «Если не договорятся, Семак пойдет в другую команду. Не думаю, что это будет большая потеря для "Зенита". Тогда придется снова приглашать иностранца. Если взять российского тренера, то это менять шило на мыло. Да и не вижу я такого специалиста.

    Семак сейчас делает большое дело, но я не скажу, что "Зенит" погибнет без него. Без любого тренера не погибнет. Нет таких специалистов, после ухода которых будет катастрофа», — приводит слова Игнатьева «Спорт день за днем».

    Напомним, что Семак до сих пор не может договориться с «Зенитом» о новом контракте. 0

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