КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Хорватия — Англия. Евро-2004Заруба в Лиссабоне решала судьбу группы. Как Англия и Хорватия сыграли на Евро-2004
  • 19:14
    • Чеферин: Футбол должен вернуть жизнь в привычное русло
  • 18:58
    • Кьеллини: То, как Рамос травмировал Салаха в финале ЛЧ, — гениально
  • 18:25
    • «Лейпциг» ушел от поражения в матче с «Фрайбургом»
  • 18:19
    • Дортмундская «Боруссия» отправила четыре мяча в ворота «Шальке»
  • 16:48
    • СКА подтвердил обмен Плотникова в «Амур»
    Все новости спорта

    Тихонов: Потери очков в первых турах могут стать роковыми для «Краснодара» и «Ростова»

    Футбол РПЛ Футбол России Краснодар РостовКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Экс-наставник «Крыльев Советов» Андрей Тихонов считает, что шансы «Краснодара» и «Ростова» на попадание в Лигу чемпионов будут зависеть от результатов первых матчей после возобновления сезона.

    Андрей Тихонов
    Андрей Тихонов

    «Назову шансы на итоговый успех равными. Всё будет зависеть от того, как команды войдут в сезон. Всё же была очень большая пауза.

    В такой ситуации потери очков в первых турах могут стать роковыми. Игр-то осталось немного.

    Одна-две ошибки — и ты можешь пролететь мимо. А так обе команды показывают очень симпатичный футбол, при этом "Ростов" смотрится ничуть не хуже.

    Здесь стоит говорить о том, что фактор домашних стен нивелируется. Зато, когда выходишь играть при пустых трибунах, делаешь это спокойно и не нервничаешь.

    Я не могу сравнить оставшиеся матчи сезона с контрольными, всё же в них будет решаться судьба медалей и путёвок в еврокубки.

    На кону будут стоять серьёзные деньги. А отсутствие фанатов — форс-мажор. Хорошо, если вообще начнём доигрывать сезон.

    Карпин-то, может, и обладает серьёзным опытом, но речь идёт обо всей команде. В такой напряжённой концовке важно наличие футболистов, которые уже понюхали пороху в Лиге чемпионов, боролись за медали в различных чемпионатах.

    Если "Ростов" пробьётся в групповой этап ЛЧ, не думаю, что лидеры покинут команду. А кто должен уйти? Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов? Думаю, они не откажутся от возможности поиграть в таком турнире.

    Плюс клуб получит серьёзные деньги от УЕФА. По факту они заработают те средства, которые могли бы выручить на продаже ведущих игроков», — цитирует Тихонова RT.

    На текущий момент «Краснодар», набрав 41 очко после 22 туров чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, а «Ростов» (38) располагается на четвертом месте.

    Напомним, что 15 мая исполкомом РФС было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?
  • Вчера в 13:40
    •
  • Прогноз
  • «Айнтрахт» — «Боруссия» М
  • 2.70
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Боруссия» будет стремиться к продолжению серии
  • «Айнтрахт» — «Боруссия» М. Прогноз и ставки
  • 2.70
    •
  • Продолжит ли «Бавария» побеждать после карантина?
  • «Унион» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 2.62
    •
  • Как завершится встреча лидеров белорусского чемпионата?
  • БАТЭ — «Слуцк». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Клаудио Раньери Футбол «Лестер», «Рубин» и другие. Как сенсационные чемпионы затем выступали в еврокубках?Еврокубковые истории клубов, которые неожиданно выигрывали чемпионство в своих странах Вчера в 13:400
  • 14:50
    • Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
  • 14:18
    • Три российских клуба интересуются защитником «Метца»
  • 13:49
    • Врач ЦСКА скончался от коронавируса
    Юрий Семин Футбол Легенду променяли на ноунейма. Семин вновь уходит из «Локо»73-летний специалист вынужден уйти, так как клуб не предложил ему новый контракт 14/05/2020 в 20:201
  • Экспресс дня

  • «Бавария» продлит победное шествие?
  • 2.27
    •
  • 18:50
    • Тихонов: Потери очков в первых турах могут стать роковыми для «Краснодара» и «Ростова»
  • 18:48
    • Солигорский «Шахтер» выиграл у «Славии»
  • 18:32
    • «Герта» нанесла крупное поражение «Хоффенхайму»
    FIFA 21 должна выйти в сентябре Игры FIFA 21. Что известно об игре прямо сейчасРелиз новой версии футбольного симулятора запланирован на сентябрь, но даже эти планы могут измениться 14/05/2020 в 14:100
  • 13:22
    • Вернер рассматривает переход только в «Ливерпуль»
  • 12:16
    • «Локомотив» планирует продлить сотрудничество с Игнатьевым
  • 09:54
    • Кверквелия может сменить клубную прописку
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч БАТЭ — Слуцк
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Боруссия М
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.69
  • Экспресс дня 16 мая
  • Сегодня в 19:30
    •  1.77
  • Прогноз на матч Сувон Блюуингс — Ульсан Хендай
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Университет Тайваня — Тайпауэр
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч Тайчун — Ред Лайонс
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Университет Мин Чуан — Тайбэй Татун
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Хан Юэнь
  • Футбол
  • Завтра в 11:00
    •  1.59
  • Прогноз на матч Сеул — Кванджу
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Соннам — Инчхон Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Арминия — Оснабрюк
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Белшина — Витебск
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие