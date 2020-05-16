Тихонов: Потери очков в первых турах могут стать роковыми для «Краснодара» и «Ростова»

Экс-наставник «Крыльев Советов»считает, что шансына попадание в Лигу чемпионов будут зависеть от результатов первых матчей после возобновления сезона.

«Назову шансы на итоговый успех равными. Всё будет зависеть от того, как команды войдут в сезон. Всё же была очень большая пауза.

В такой ситуации потери очков в первых турах могут стать роковыми. Игр-то осталось немного.

Одна-две ошибки — и ты можешь пролететь мимо. А так обе команды показывают очень симпатичный футбол, при этом "Ростов" смотрится ничуть не хуже.

Здесь стоит говорить о том, что фактор домашних стен нивелируется. Зато, когда выходишь играть при пустых трибунах, делаешь это спокойно и не нервничаешь.

Я не могу сравнить оставшиеся матчи сезона с контрольными, всё же в них будет решаться судьба медалей и путёвок в еврокубки.

На кону будут стоять серьёзные деньги. А отсутствие фанатов — форс-мажор. Хорошо, если вообще начнём доигрывать сезон.

Карпин-то, может, и обладает серьёзным опытом, но речь идёт обо всей команде. В такой напряжённой концовке важно наличие футболистов, которые уже понюхали пороху в Лиге чемпионов, боролись за медали в различных чемпионатах.

Если "Ростов" пробьётся в групповой этап ЛЧ, не думаю, что лидеры покинут команду. А кто должен уйти? Матиас Норманн и Эльдор Шомуродов? Думаю, они не откажутся от возможности поиграть в таком турнире.

Плюс клуб получит серьёзные деньги от УЕФА. По факту они заработают те средства, которые могли бы выручить на продаже ведущих игроков», — цитирует Тихонова RT.

На текущий момент «Краснодар», набрав 41 очко после 22 туров чемпионата, занимает третью строчку в турнирной таблице российской премьер-лиги, а «Ростов» (38) располагается на четвертом месте.

Напомним, что 15 мая исполкомом РФС было принято решение возобновить сезон-2019/20 с 21 июня 2020 года и провести оставшиеся матчи российской премьер-лиги и Кубка страны. 0