Суд отказал «Камбуру» и «Де Графсхапу» в повышении в классе

Суд оставил в силе решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), по которому лидеры второго дивизиона страны клубыне получили повышение в классе в связи с досрочным завершением сезона, сообщает nos.nl.

«Принятое решение не настолько необоснованно, что его следует отменить. KNVB должен был принять решение, оказавшись прижатым к стенке. Он должен учитывать все клубы. Всегда есть клубы, которым не повезло», — сказал судья.

Напомним, чемпионат Нидерландов первым в Европе 24 апреля закончил свои футбольные соревнования из-за пандемии. Тогда было решено, что чемпион не будет определен, и не произойдет обмена между лигами — понижения и продвижения.

Отмечается, что «Камбур» и «Де Графсхап» могут подать апелляцию или же попытаться изменить решение на очередном общем собрании KNVB 18 июня. 0