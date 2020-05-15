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    Суд отказал «Камбуру» и «Де Графсхапу» в повышении в классе

    Футбол Коронавирус в спорте
    Суд оставил в силе решение Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB), по которому лидеры второго дивизиона страны клубы «Камбур» и «Де Графсхап» не получили повышение в классе в связи с досрочным завершением сезона, сообщает nos.nl.

    «Камбур»
    «Камбур»

    «Принятое решение не настолько необоснованно, что его следует отменить. KNVB должен был принять решение, оказавшись прижатым к стенке. Он должен учитывать все клубы. Всегда есть клубы, которым не повезло», — сказал судья.

    Напомним, чемпионат Нидерландов первым в Европе 24 апреля закончил свои футбольные соревнования из-за пандемии. Тогда было решено, что чемпион не будет определен, и не произойдет обмена между лигами — понижения и продвижения.

    Отмечается, что «Камбур» и «Де Графсхап» могут подать апелляцию или же попытаться изменить решение на очередном общем собрании KNVB 18 июня. 0

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