Федун опасается повторной приостановки сезона

Владелец «Спартак», заболевший коронавирусом, опасается, что чемпионат России может быть недоигран.

«Я боюсь, что чемпионат будет очень напряженный, и когда игроки выйдут через 2-3 недели на пик формы, а пик формы — это всегда потеря иммунитета, могут быть вспышки, и чемпионат снова прервется.

Мои ожидания, что 50% что доиграем сезон, а 50% что не доиграем. Все согласились с этим риском, все его принимают, дай бог, повезет, обойдемся.

В последний день я чувствую себя нормально. На исполкоме я проголосовал за решение возобновить сезон. Поскольку болельщики и футболисты настолько исстрадались по футболу, что любые отсрочки выглядят неправильно.

При этом с учетом собственного опыта могу сказать, что зараза эта реальная, вместе со мной переболела вся семья, очень все быстро развивается. И риски есть», — приводит слова Федуна «Р-Спорт». 0