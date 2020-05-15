Президент УЕФА считает преждевременным завершение сезона во Франции

Президент УЕФАсчитает ошибочным досрочное завершении чемпионата Франции.

«Для нас важно знать, кто стал чемпионом, кто второй, третий и четвертый. Мое личное мнение заключается в том, что сезон был завершен слишком рано. Ситуация может улучшиться, и все смогут вернуться к игре, за исключением нескольких чемпионатов. Но опять же, если это решение правительства, что могут сделать клубы? Или лига? Они ничего не могут сделать. Но для меня это решение было преждевременным.

В Лиге чемпионов выступает два французских клуба, и теперь они сыграют только в августе. Не знаю, хорошо ли это для них, не играть, а потом проводить важные матчи. Но это не мое решение, и мы его уважаем, и, конечно, клубы также должны уважать решение правительства», — цитирует L'Equipe Чеферина.

Напомним, что Лигу 1 и Лигу 2 досрочно завершили 28 апреля из-за пандемии коронавируса. 0