Гендиректор «Ахмата»: Несправедливо, что РПЛ доигрывает, а ФНЛ — нет

Генеральный директор «Ахмата»прокомментировал решение доиграть нынешний сезон РПЛ.

Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня. Решение доиграть чемпионат было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС. Первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.

«Мы свое мнение не поменяли, как были против, так и сейчас против. Но коль нас вынуждают доиграть, то доиграем.

Но мы считаем, что то решение, что ФНЛ не доигрывает, а мы доигрываем, несправедливо и не соответствует спортивному принципу.

Это при том, что мы уверены в своих силах, что мы исправим ситуацию. Мы говорим про другое — про спортивный принцип», — заявил Айдамиров «Р-Спорт».

После 22 туров «Ахмат» идет на последнем месте, набрав 20 очков. 0