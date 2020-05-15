Гендиректор «Ахмата»: Несправедливо, что РПЛ доигрывает, а ФНЛ — нет

Ахмед Айдамиров
globallookpress.com
Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня. Решение доиграть чемпионат было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС. Первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.
«Мы свое мнение не поменяли, как были против, так и сейчас против. Но коль нас вынуждают доиграть, то доиграем.
Но мы считаем, что то решение, что ФНЛ не доигрывает, а мы доигрываем, несправедливо и не соответствует спортивному принципу.
Это при том, что мы уверены в своих силах, что мы исправим ситуацию. Мы говорим про другое — про спортивный принцип», — заявил Айдамиров «Р-Спорт».
После 22 туров «Ахмат» идет на последнем месте, набрав 20 очков. 0