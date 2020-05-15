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    Гендиректор «Ахмата»: Несправедливо, что РПЛ доигрывает, а ФНЛ — нет

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    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал решение доиграть нынешний сезон РПЛ.

    Ахмед Айдамиров
    Ахмед Айдамиров

    Сезон российской Премьер-лиги будет возобновлен 21 июня. Решение доиграть чемпионат было принято на сегодняшнем заседании исполкома РФС. Первенства ФНЛ и ПФЛ завершены досрочно.

    «Мы свое мнение не поменяли, как были против, так и сейчас против. Но коль нас вынуждают доиграть, то доиграем.

    Но мы считаем, что то решение, что ФНЛ не доигрывает, а мы доигрываем, несправедливо и не соответствует спортивному принципу.

    Это при том, что мы уверены в своих силах, что мы исправим ситуацию. Мы говорим про другое — про спортивный принцип», — заявил Айдамиров «Р-Спорт».

    После 22 туров «Ахмат» идет на последнем месте, набрав 20 очков. 0

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