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    Смородская не удивилась уходу Семина из «Локомотива»

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    Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об уходе Юрия Семина с поста главного тренера клуба.

    Ольга Смородская
    Ольга Смородская

    «У Семина заканчивался контракт. Сразу было ясно, что "Локомотив" ищет нового тренера. Семин мог уйти красиво, но он не захотел. Он ждал, когда примут решение за него. Ну и вот, приняли.

    Меня это не удивило. Что касается дальнейшей роли Семина в клубе, то я плохо себе представляю для него какой-то пост. Он хорошо делает тренерскую работу, а всю остальную работу он не очень любит.

    Николич? Знаете, я тоже, как и многие, очень мало чего знаю о нем. Не знаю, почему "Локомотив" остановил свой выбор на нем. Всегда трудно начинать карьеру в новом клубе и, тем более в новой стране.

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    • Но, может тот факт, что болельщиков не будет на трибунах первое время, облегчит ему вхождение в должность. Плюс неясно, как он прилетит. Сейчас же российское воздушное пространство закрыто», — цитирует Смородскую Sport24. 0

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