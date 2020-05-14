Николич утвержден новым главным тренером «Локомотива»

Руководствосделало заявление о назначении на пост главного тренера

Юрий Семин не продлил контракт с клубом и покидает свой пост.

Сербский специалист приступит к выполнению своих обязанностей с 1 июня 2020 года.

«Совет директоров и менеджмент клуба выражают огромную благодарность и признательность Юрию Павловичу Семину, у которого 31 мая 2020 года истекает срок действия контракта, за его многолетнюю работу в ФК "Локомотив". С его именем связаны самые яркие победы в истории клуба. Юрий Семин навсегда останется в сердцах всех болельщиков "Локомотива", — сказано в заявлении.

Под руководством Семина "Локомотив" трижды стал чемпионом РПЛ (2002, 2004, 2018) и шесть раз выиграл Кубок России (1996, 1997, 2000, 2001, 2017, 2019).

Николич тренировал "Рад", "Войводину", "Олимпию" из Любляны, "Фехервар" и "Партизан".

В сезоне-2016/17 "Партизан" под руководством Николича сделал "золотой дубль", выиграв чемпионат и Кубок Сербии, а в сезоне-2017/18 специалист привел "Фехервар" к победе в чемпионате Венгрии. 0