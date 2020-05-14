Мещеряков рассказал о задачах Николича

Председатель совета директоров «Локомотива»прокомментировал назначение сербского специалистана пост главного тренера.

«Несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая впереди нас всех ждет, мы можем говорить о том, что "Локомотив" должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках.

Совет директоров считает что, и я уже об этом говорил выше, что в новых реалиях прежде всего придется рассчитывать на собственные ресурсы. Когда мы говорим о молодых игроках, мы подразумеваем, что это Миранчуки, Жемалетдинов, Баринов, Лысов, но в Европе они бы таковыми уже не считались.

По мнению многих футбольных специалистов, у нас одна из самых лучших футбольных академий в стране, хотя лично я считаю, что у нас не одна из, а самая лучшая академия в стране. И, без сомнения, она способна давать новые имена, как минимум равнозначные тем, которые я только что назвал. И за это в том числе будет спрос с нового тренера.

Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень.

Если мы доигрываем сезон, то у нас получается, что следующий начинается через считанные дни после окончания предыдущего. То есть фактически сейчас речь идет уже об игре в новом сезоне 2020/21», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт». 0