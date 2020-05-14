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    Мещеряков рассказал о задачах Николича

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    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал назначение сербского специалиста Марко Николича на пост главного тренера.

    Анатолий Мещеряков
    Анатолий Мещеряков

    «Несмотря на очень тяжелую ситуацию, которая впереди нас всех ждет, мы можем говорить о том, что "Локомотив" должен играть в Европе, мы обязаны постоянно участвовать в еврокубках.

    Совет директоров считает что, и я уже об этом говорил выше, что в новых реалиях прежде всего придется рассчитывать на собственные ресурсы. Когда мы говорим о молодых игроках, мы подразумеваем, что это Миранчуки, Жемалетдинов, Баринов, Лысов, но в Европе они бы таковыми уже не считались.

    По мнению многих футбольных специалистов, у нас одна из самых лучших футбольных академий в стране, хотя лично я считаю, что у нас не одна из, а самая лучшая академия в стране. И, без сомнения, она способна давать новые имена, как минимум равнозначные тем, которые я только что назвал. И за это в том числе будет спрос с нового тренера.

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    • Николич был выбран, помимо всего прочего, из-за того, что он умеет работать с молодыми футболистами. И не только умеет, но и может и хочет это делать, и выводит их на новый уровень.

    Если мы доигрываем сезон, то у нас получается, что следующий начинается через считанные дни после окончания предыдущего. То есть фактически сейчас речь идет уже об игре в новом сезоне 2020/21», — приводит слова Мещерякова «Р-Спорт». 0

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