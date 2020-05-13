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    Источник: «Локо» предложит Семину должность в структуре клуба

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    Тренер Юрий Семин может остаться в системе московского «Локомотива», сообщает Sport24.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    По информации издания, клуб предложит тренеру должность в структуре клуба.

    Ранее комментатор и инсайдер Нобель Арустамян сообщил, что в течение двух дней «Локомотив» объявит об уходе Семина с поста главного тренера команды и назначит вместо него Марко Николича.

    Соглашение «Локомотива» с 73-летним специалистом рассчитано до 30 мая. В последний период его работы команда стала чемпионом РПЛ в 2018 году и дважды выигрывала Кубок России.

    В общей сложности на протяжении всей тренерской карьеры Семин трижды приводил «Локомотив» к титулу чемпиона и шесть раз — к победе в Кубке России. 0

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