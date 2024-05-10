10 мая в 7-м туре чемпионата Кыргызстана по футболу сыграют «Кыргызалтын» и «Дордой». Начало игры — в 14:00 мск. «Кыргызалтын» — «Дордой»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Кыргызалтын»

Турнирное положение: «Кыргызалтын» ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 7 месте турнирной таблицы.

При этом «Кыргызалтын» в 6 матчах набрал 6 очков. Вот только забивает команда в среднем меньше гола за матч: всего 4 точных удара.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда завоевала три очка. «Кыргызалтын» переиграл «Алгу» (2:1).

Причем эта победа стала для команды второй подряд. До нее она с минимальным счетом одолела «Нефтчи» Кочкор-Ата.

В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Кыргызалтын» настрелял 4 мяча при 9 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: сейчас команда имеет шанс подняться повыше в таблице. «Кыргызалтын» в последних матчах явно прибавил.

Матчи против «Дордоя» для команды исторически складываются неудачно. Еще ни разу (!) за многолетнюю историю противостояния «Кыргызалтын» не отбирал очки у оппонента.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут пытаться дать бой одному из лидеров. «Кыргызалтын» постарается воспользоваться фактором своего поля.

«Дордой»

Турнирное положение: Старт чемпионата у команды явно не задался. Ныне «Дордой» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Дордой» в 6 матчах добыл 3 виктории при 3 ничьих. Команда забила 10 мячей при всего 2 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Дордой» переиграл «Илбирс» (2:0).

А вот до того команда потеряла очки в матче с «Алгой» (1:1). Да и с «Мурас Юнайтед» справиться не удалось (1:1).

В пяти последних поединках «Дордой» выиграл 3 раза. В этих матчах игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 2 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Дордой» выглядит не столь уверенно. Зато в плане надежности тылов у команды полный порядок.

До последней виктории команда дважды кряду сыграла вничью. Да и отставание от лидера составляет 3 очка.

Последний очный поединок «Дордой» завершил победой (2:1). Да и сейчас команда не собирается терять очки на ровном месте.

Наверняка гости будут действовать активно. «Дордой» явно постарается сыграть на своих лучших качествах.

Статистика для ставок

«Кыргызалтын» выиграл в двух своих последних матчах

«Дордой» еще ни разу не проиграл в чемпионате

«Дордой» еще ни разу в истории не потерял очки в матчах с «Кыргызалтыном»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Дордой» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.06. Ничья оценена в 12.00, а победа оппонента — в скромные 15.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.44 и 2.70.

Прогноз: Номинальные хозяева явно мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Дордой» явно намеревается улучшить свое турнирное положение, да и оппонент крайне нестабилен.

Ставка: Фора «Дордоя» -3.5 за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева не уступят в первом тайме.

Ставка: «Кыргызалтын» не проиграет в 1 тайме за 2.95