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    «Барселона» — «Реал Сосьедад». Ставка и прогноз на чемпионат Испании по футболу 13 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Реал Сосьедад»
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    Роберт Левандовский
    «Барселона» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 13 Мая 2024 года

    Барселона

  • Барселона
    •  Барселона 22:00 Реал Сосьедад

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •

    «Барселона»

    Турнирное положение: «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги, набрав 73 очка в 34 матчах.

    Сине-гранатовые обойдут «Жирону» в случае победы в предстоящем матче.

    Барселона — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: в прошлом туре «Барса» проиграла на поле «Жироны». Как и в первом круге, команда Хави уступила одному из главных открытий сезона со счетом 2:4.

    Перед этим «Барселона» одержала победу над «Валенсией» (4:2). В этом матче ключевым моментом стало удаление вратаря в составе соперника. До этого эпизода «летучие мыши» вели в счете 2:1.

    Не сыграют: Гави, Алехандро Бальде и Френки де Йонг.

    Состояние команды: в «Барсе», как обычно, нервная обстановка. Несмотря на то, что Хави не так давно объявил, что продолжит работу с командой, такое впечатление, что нервозности стало еще больше.

    Впрочем, это не удивляет. Хави, может, и гениальный тренер, но этого явно недостаточно для дальнейшего прогресса. Клубу срочно нужны деньги для усиления состава, но текущая ситуация вряд ли позволит провести качественную трансферную кампанию.

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    Но сейчас «Барсе» надо подумать о том, как не завершить кампанию позади «Жироны». Это будет серьезным репутационным ударом.

    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, имея в своем активе 54 очка после 34 матчей.

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    • Последние матчи: в прошлом туре «Рел Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Лас-Пальмасом» (2:0).

    Баски прервали трехматчевую безвыигрышную серию. Перед этим они сыграли вничью с «Альмерией» и «Хетафе» и уступили мадридскому «Реалу» (0:1).

    Не сыграют: Ариц Элустондо, Айен Муньос, Мартин Меркеланс и Игор Субельдия.

    Состояние команды: «Реал Сосьедад» до сих пор не гарантировал себе выход в Лигу Европы. Поэтому с мотивацией у команды Иманоля Альгуасиля точно не будет проблем.

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    У «Реал Сосьедада» были не очень убедительные отрезки, но в целом клуб из Страны басков проходит сложнейшую дистанцию без серьезных спадов.

    Статистика для ставок

    • «Барселона» проиграла три из четырех последних матчей, при этом пропустив 13 мячей

    • Беспроигрышная серия «Барселоны» на своем поле в рамках Ла Лиги составляет шесть матчей

    • «Реал Сосьедад» потерпел лишь четыре поражения в 17-ти гостевых матчах Ла Лиги

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.45.

    Прогноз: у «Барсы» почти никогда не бывает простых матчей с «Реал Сосьедадом», и предстоящий вряд ли станет исключением в этом плане.

    Крепкая команда Альгуасиля наверняка воспользуется проблемами соперника. В первую очередь, это касается игры «Барселоны» в обороне.

    В этом матче опасно ставить на победу «Барсы», которая уже конкретно устала от этого сезона, в том числе морально.

    Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.

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    «Барселона» — «Реал Сосьедад». «Барселона» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Барселона» — «Реал Сосьедад» с коэффициентом 2.34.
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