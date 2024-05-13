«Барселона» сыграет на своем поле против «Реал Сосьедада» в рамках 35-го тура чемпионата Испании. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. «Барселона» — «Реал Сосьедад»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Барселона»

Турнирное положение: «Барселона» занимает третье место в таблице Ла Лиги, набрав 73 очка в 34 матчах.

Сине-гранатовые обойдут «Жирону» в случае победы в предстоящем матче.

Барселона — Реал Сосьедад: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.753.904.70Бонус$9500

Последние матчи: в прошлом туре «Барса» проиграла на поле «Жироны». Как и в первом круге, команда Хави уступила одному из главных открытий сезона со счетом 2:4.

Перед этим «Барселона» одержала победу над «Валенсией» (4:2). В этом матче ключевым моментом стало удаление вратаря в составе соперника. До этого эпизода «летучие мыши» вели в счете 2:1.

Не сыграют: Гави, Алехандро Бальде и Френки де Йонг.

Состояние команды: в «Барсе», как обычно, нервная обстановка. Несмотря на то, что Хави не так давно объявил, что продолжит работу с командой, такое впечатление, что нервозности стало еще больше.

Впрочем, это не удивляет. Хави, может, и гениальный тренер, но этого явно недостаточно для дальнейшего прогресса. Клубу срочно нужны деньги для усиления состава, но текущая ситуация вряд ли позволит провести качественную трансферную кампанию.

Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

Но сейчас «Барсе» надо подумать о том, как не завершить кампанию позади «Жироны». Это будет серьезным репутационным ударом.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» находится на шестой строчке, имея в своем активе 54 очка после 34 матчей.

Последние матчи: в прошлом туре «Рел Сосьедад» одержал домашнюю победу над «Лас-Пальмасом» (2:0).

Баски прервали трехматчевую безвыигрышную серию. Перед этим они сыграли вничью с «Альмерией» и «Хетафе» и уступили мадридскому «Реалу» (0:1).

Не сыграют: Ариц Элустондо, Айен Муньос, Мартин Меркеланс и Игор Субельдия.

Состояние команды: «Реал Сосьедад» до сих пор не гарантировал себе выход в Лигу Европы. Поэтому с мотивацией у команды Иманоля Альгуасиля точно не будет проблем.

У «Реал Сосьедада» были не очень убедительные отрезки, но в целом клуб из Страны басков проходит сложнейшую дистанцию без серьезных спадов.

Статистика для ставок

«Барселона» проиграла три из четырех последних матчей, при этом пропустив 13 мячей

Беспроигрышная серия «Барселоны» на своем поле в рамках Ла Лиги составляет шесть матчей

«Реал Сосьедад» потерпел лишь четыре поражения в 17-ти гостевых матчах Ла Лиги

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.80, ничью букмекеры предлагают за 3.80, а победу «Реал Сосьедада» — за 4.45.

Прогноз: у «Барсы» почти никогда не бывает простых матчей с «Реал Сосьедадом», и предстоящий вряд ли станет исключением в этом плане.

Крепкая команда Альгуасиля наверняка воспользуется проблемами соперника. В первую очередь, это касается игры «Барселоны» в обороне.

В этом матче опасно ставить на победу «Барсы», которая уже конкретно устала от этого сезона, в том числе морально.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 2,5 за 2.34.