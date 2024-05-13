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    Три очка для «Сурхана»?

    «Сурхан» — «Динамо» Самарканд. Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Узбекистана, 13 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Суперлига Узбекистана
    Прогноз и ставки на «Сурхан» — «Динамо» Самарканд
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    «Сурхан»
    13 мая в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 17:00 мск. «Сурхан» — «Динамо» Самарканд: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Узбекистан. Суперлига 13 Мая 2024 года

    Сурхан

  • Термез
    •  Сурхан 17:00 Dinamo Samarkand

    Dinamo Samarkand

  • Узбекистан. Суперлига
  •

    «Сурхан»

    Турнирное положение: «Сурхан» стартовал в чемпионате не столь ярко. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

    При этом «Сурхан» в 6 матчах набрал 7 очков. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя зачетными баллами.

    Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда взяла три очка. «Сурхан» переиграл «Бунедкор» (2:0).

    Причем до того команда сумела победить АГМК (2:1). А вот не проигрывает «Сурхан» уже в трех матчах кряду.

    Вообще, «Сурхан» в последних матчах выглядит весьма монолитно. Команда поднялась со дна турнирной таблицы, и останавливаться на этом не собирается.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: последние матчи команда провела качественно. Да и потенциально «Сурхан» явно способен подняться в середину таблицы.

    Матчи против динамовцев для команды исторически складываются непросто. Из 4 очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.

    Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Сурхан» постарается оторваться от группы аутсайдеров.

    «Динамо» Самарканд

    Турнирное положение: Старт чемпионата команда откровенно провалила. Ныне «Динамо» Самарканд располагается на 12 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Динамо» Самарканд имеет явные сложности в плане реализации. В 6 поединках чемпионата Узбекистана динамовцы отличились всего 4 результативными ударами.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не отличилась. «Динамо» Самарканд подписал сухую мировую с «Бунедкором».

    А вот до того команда смогла одолеть «Металлург» из Бекабада (2:1). Причем эти 4 очка позволили динамовцам подняться со дна турнирной таблицы.

    Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только самаркандцам нужно прибавлять в плане реализации.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Динамо» Самарканд прибавляет. Вот только реализация хромает на обе ноги.

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    Из 5 последних поединков команда извлекла лишь одну победу. Динамовцы в них отличились 4 голами при 8 пропущенных.

    Причем «Динамо» Самарканд явно способен прибавить в плане результатов. Команда постарается избежать вылета из элиты.

    Наверняка гости будут действовать в расчете на контратаки. Отсиживаться в глубоких тылах динамовцы точно не собираются.

    Статистика для ставок

    • «Сурхан» выиграл в 2 своих последних поединках

    • «Динамо» Самарканд забивает в среднем меньше гола за матч

    • Динамовцы имеют двухматчевую беспроигрышную серию

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 3.37.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.40 и 2.73.

    Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

    «Сурхан» способен подняться повыше в таблице, и наверняка проведет поединок агрессивно.

    Ставка: Победа «Сурхана» за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.

    Ставка: Обе не забьют за 2.81

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    «Сурхан» — «Динамо» Самарканд. 13 мая в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Сурхан» и «Динамо» Самарканд. Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Сурхан» — «Динамо» Самарканд с коэффициентом 2.08.
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