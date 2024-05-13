Сурхан
Dinamo Samarkand
«Сурхан»
Турнирное положение: «Сурхан» стартовал в чемпионате не столь ярко. На данный момент команда находится на 10 месте турнирной таблицы.
При этом «Сурхан» в 6 матчах набрал 7 очков. Отрыв от опасной зоны измеряется лишь тремя зачетными баллами.
Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда взяла три очка. «Сурхан» переиграл «Бунедкор» (2:0).
Причем до того команда сумела победить АГМК (2:1). А вот не проигрывает «Сурхан» уже в трех матчах кряду.
Вообще, «Сурхан» в последних матчах выглядит весьма монолитно. Команда поднялась со дна турнирной таблицы, и останавливаться на этом не собирается.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: последние матчи команда провела качественно. Да и потенциально «Сурхан» явно способен подняться в середину таблицы.
Матчи против динамовцев для команды исторически складываются непросто. Из 4 очных поединков соперники по 2 раза одолели друг друга.
Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Сурхан» постарается оторваться от группы аутсайдеров.
«Динамо» Самарканд
Турнирное положение: Старт чемпионата команда откровенно провалила. Ныне «Динамо» Самарканд располагается на 12 месте турнирной таблицы.
Притом, что «Динамо» Самарканд имеет явные сложности в плане реализации. В 6 поединках чемпионата Узбекистана динамовцы отличились всего 4 результативными ударами.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова не отличилась. «Динамо» Самарканд подписал сухую мировую с «Бунедкором».
А вот до того команда смогла одолеть «Металлург» из Бекабада (2:1). Причем эти 4 очка позволили динамовцам подняться со дна турнирной таблицы.
Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только самаркандцам нужно прибавлять в плане реализации.
Не сыграют: Травмированных нет.
Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Динамо» Самарканд прибавляет. Вот только реализация хромает на обе ноги.
Из 5 последних поединков команда извлекла лишь одну победу. Динамовцы в них отличились 4 голами при 8 пропущенных.
Причем «Динамо» Самарканд явно способен прибавить в плане результатов. Команда постарается избежать вылета из элиты.
Наверняка гости будут действовать в расчете на контратаки. Отсиживаться в глубоких тылах динамовцы точно не собираются.
Статистика для ставок
- «Сурхан» выиграл в 2 своих последних поединках
- «Динамо» Самарканд забивает в среднем меньше гола за матч
- Динамовцы имеют двухматчевую беспроигрышную серию
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Сурхан» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.08. Ничья оценена в 4.21, а победа оппонента — в скромные 3.37.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 1.40 и 2.73.
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Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.
«Сурхан» способен подняться повыше в таблице, и наверняка проведет поединок агрессивно.
Ставка: Победа «Сурхана» за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.81