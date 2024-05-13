13 мая в 7-м туре чемпионата Узбекистана по футболу сыграют «Насаф» и «Бунедкор». Начало игры — в 17:00 мск. «Насаф» — «Бунедкор»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Насаф»

Турнирное положение: «Насаф» стартовал достаточно неплохо. На данный момент команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

При этом «Насаф» в 5 матчах набрал 11 очков. Более того, в случае победы команда возглавит турнирную таблицу.

Последние матчи: в предыдущем поединке чемпионата команда взяла три очка. «Насаф» перестрелял АГМК (4:3).

Причем команда еще не потерпела ни одного поражения в чемпионате. Да и средняя результативность чуть не дотягивает до 2 голов за матч.

Вообще, «Насаф» выглядит весьма монолитно. Да и 2 из 3 своих побед команда добыла в родных стенах.

Не сыграют: Травмированных нет.

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Состояние команды: обе потери очков пришлись на матчи с крепкими оппонентами. Да и потенциально «Насаф» явно поборется за титул.

Матчи против «Бунедкора» для команды исторически складываются удачно. Из 5 последних очных поединков выиграны 2 при одном поражении.

Нет никаких сомнений, что хозяева будут активно атаковать. «Насаф» постарается вырваться в лидеры чемпионата.

«Бунедкор»

Турнирное положение: Старт чемпионата команда откровенно провалила. Ныне «Бунедкор» располагается на 14 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Бунедкор» имеет явные сложности в плане реализации. В 6 поединках чемпионата игроки команды отличились всего 4 результативными ударами.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда снова уступила. «Бунедкор» пропустил два сухих мяча от «Сурхана».

А вот до того команда на смогла одолеть самаркандское «Динамо» (0:0). Да и вообще, «Бунедкор» не выиграл ни в одном матче чемпионата.

Очевидно, что команда постарается поправить свое турнирное положение. Вот только ей нужно срочно прибавлять во всех игровых компонентах.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Бунедкор» выглядит не лучшим образом. Да и оборона часто дает сбои: 13 пропущенных мячей.

Из 5 последних очных поединков команда извлекла лишь одну победу. В сентябре прошлого года «Бунедкор» одолел «Насаф» (1:0).

Последние коллизии явно негативно сказались на психологическом состоянии коллектива. Притом, что команда потенциально способна бороться за высокие места.

Наверняка гости будут действовать в расчете на контратаки. Отсиживаться в глубоких тылах команда точно не собирается.

Статистика для ставок

«Насаф» еще не проигрывал в нынешнем чемпионате

«Бунедкор» не выиграл ни разу в чемпионате

«Бунедкор» пропускает чаще всех в лиге — 13 мячей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Насаф» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.52. Ничья оценена в 3.99, а победа оппонента — в скромные 6.30.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма непохожими коэффициентами — 2.11 и 1.73.

Прогноз: Номинальные хозяева явно сильнее соперника, и уж точно будут активно атаковать.

«Насаф» борется за лидерство, и наверняка начнет поединок с острых атакующих акций.

Ставка: Победа «Насафа» в 1 тайме за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что соперники на двоих настреляют более 2 мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.11