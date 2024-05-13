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    «Удинезе» завоюет три очка

    «Лечче» — «Удинезе». Ставка (к. 2.61) и прогноз на футбол, Серия А, 13 мая 2024 года

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    «Удинезе»
    13 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало игры — в 19:30 мск. «Лечче» — «Удинезе»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Мая 2024 года

    Лечче

  • Лечче
    •  Лечче 19:30 Удинезе

    Удинезе

  • Удине
    •

    «Лечче»

    Турнирное положение: «Лечче» уже не вылетит из Серии А. В оставшихся матчах команда может чувствовать себя в безопасности.

    На данный момент «Лечче» набрал 37 очков в 35 матчах. Клуб идет на 13-м месте. У «Лечче» 8 побед, 13 ничьих и 14 поражений.

    Лечче — Удинезе: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошлом месяце «Лечче» из пяти матчей проиграл только один. Команда уступила «Милану». Это произошло 6 апреля.

    Май «Лечче» начал с выездной ничьей с «Кальяри». Игра завершилась 1:1.

    Не сыграют: Банда, Дермаку, Каба — травмированы.

    Все прогнозы на Серию А

    Состояние команды: Перед «Лечче» уже не стоит никаких серьезных задач. Клуб просто доигрывает сезон.

    В последних пяти домашних играх Серии А «Лечче» победил только один раз. Три очка были завоеваны 13 апреля. Тогда команда дома взяла верх над «Эмполи» со счетом 1:0.

    «Удинезе»

    Турнирное положение: Для «Удинезе» борьба за выживание в самом разгаре. Сейчас команда находится в зоне вылета.

    После 35 туров «Удинезе» находится на 18-й позиции. На данный момент в активе фриульского клуба 30 очков.

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    • Последние матчи: В апреле «Удинезе» ни разу не выиграл. В пяти встречах были зафиксированы две ничьих и три поражения.

    Текущий месяц «Удинезе» начал с мировой в игре с «Наполи». Была зафиксирована ничья 1:1.

    Не сыграют: Делофеу, Джанетти, Эбосс, Ловрич, Сильвестри, Товен — травмированы.

    Состояние команды: От предстоящих матчей будет зависеть судьба «Удинезе» в элитном дивизионе. Фанаты рассчитывает на спасение.

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    «Удинезе» не побеждает в Серии А больше двух месяцев. Последний выигрыш был еще 11 марта, когда в гостях удалось взять верх над «Лацио» (2:1).

    В первом круге «Удинезе» и «Лечче» не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.

    Статистика для ставок

    • «Удинезе» не выигрывает в Серии А с 11 марта

    • Беспроигрышная серия «Лечче» в чемпионате Италии составляет четыре матча

    • В первом круге «Удинезе» и «Лечче» разошлись миром — 1:1

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в 3.13.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.61.

    Прогноз: «Удинезе» невероятно мотивирован. Команде очень нужны три очка. Стоит заключить пари на победу гостей.

    Ставка: победа «Удинезе» за 2.61.

    Прогноз: Никто не будет сидеть в обороне, поэтому голы обязательно будут. Смогут забить обе команды.

    Ставка: обе забьют за 1.95

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    «Лечче» — «Удинезе». 13 мая в 36-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Наполи» и «Болонья». Начало игры — в 19:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Лечче» — «Удинезе» с коэффициентом 2.61.
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