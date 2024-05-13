Лечче
Удинезе
«Лечче»
Турнирное положение: «Лечче» уже не вылетит из Серии А. В оставшихся матчах команда может чувствовать себя в безопасности.
На данный момент «Лечче» набрал 37 очков в 35 матчах. Клуб идет на 13-м месте. У «Лечче» 8 побед, 13 ничьих и 14 поражений.
Лечче — Удинезе: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: В прошлом месяце «Лечче» из пяти матчей проиграл только один. Команда уступила «Милану». Это произошло 6 апреля.
Май «Лечче» начал с выездной ничьей с «Кальяри». Игра завершилась 1:1.
Не сыграют: Банда, Дермаку, Каба — травмированы.
Состояние команды: Перед «Лечче» уже не стоит никаких серьезных задач. Клуб просто доигрывает сезон.
В последних пяти домашних играх Серии А «Лечче» победил только один раз. Три очка были завоеваны 13 апреля. Тогда команда дома взяла верх над «Эмполи» со счетом 1:0.
«Удинезе»
Турнирное положение: Для «Удинезе» борьба за выживание в самом разгаре. Сейчас команда находится в зоне вылета.
После 35 туров «Удинезе» находится на 18-й позиции. На данный момент в активе фриульского клуба 30 очков.
Последние матчи: В апреле «Удинезе» ни разу не выиграл. В пяти встречах были зафиксированы две ничьих и три поражения.
Текущий месяц «Удинезе» начал с мировой в игре с «Наполи». Была зафиксирована ничья 1:1.
Не сыграют: Делофеу, Джанетти, Эбосс, Ловрич, Сильвестри, Товен — травмированы.
Состояние команды: От предстоящих матчей будет зависеть судьба «Удинезе» в элитном дивизионе. Фанаты рассчитывает на спасение.
«Удинезе» не побеждает в Серии А больше двух месяцев. Последний выигрыш был еще 11 марта, когда в гостях удалось взять верх над «Лацио» (2:1).
В первом круге «Удинезе» и «Лечче» не выявили сильнейшего, сыграв вничью 1:1.
Статистика для ставок
- «Удинезе» не выигрывает в Серии А с 11 марта
- Беспроигрышная серия «Лечче» в чемпионате Италии составляет четыре матча
- В первом круге «Удинезе» и «Лечче» разошлись миром — 1:1
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Удинезе» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.61. Ничья оценена в 3.01, а победа оппонента — в 3.13.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с коэффициентами — 2.28 и 1.61.
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Прогноз: «Удинезе» невероятно мотивирован. Команде очень нужны три очка. Стоит заключить пари на победу гостей.
Ставка: победа «Удинезе» за 2.61.
Прогноз: Никто не будет сидеть в обороне, поэтому голы обязательно будут. Смогут забить обе команды.
Ставка: обе забьют за 1.95