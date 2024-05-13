Норвегия
Финляндия
Норвегия
Турнирное положение: Многие утверждают, что сборная Норвегии мелкими шагами движется к уверенным середнякам в элитной группе мирового хоккея, однако иногда у неё продолжают случаться оглушительные провалы.
Последние матчи: На этом турнире норвежцы уже успели проиграть сильной сборной Швейцарии, пропустив от неё пять шайб.
Норвегия — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: У коллектива Тобиаса Юханссона все в порядке с игровыми ресурсами, поэтому в матче против финнов сыграют все сильнейшие.
Общий тонус клуба: Против географических соседей будет крайне непросто, поскольку финны будут злыми ещё и по причине проигранного матча-открытия.
Финляндия
Турнирное положение: Старт на турнире для сборной Финляндии получился не очень удачным, поскольку они не смогли обыграть чехов, а ещё не забросили ни одной шайбы за 60 минут игрового времени.
Последние матчи: Ялонену нужно пересматривать методы игры, иначе ничем хорошим выступление его коллектива на этом чемпионате мира не закончится
Травмированные игроки: Чемпионат только начался, а уже один игрок сборной Финляндии вне игры. Точно не примет участие в матче нападающий Маеналайнен, который травмировал плечо.
Общий тонус клуба: С норвежцами игра должна получиться легкой, поскольку в мастерстве и скорости принятия решений «суоми» смотрятся предпочтительнее.
Статистика для ставок
- Норвежцы за три последних матча пропустили 16 голов
- Два последних матча финны не завершали в основное время матча
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 13.00, на ничью — 8.10, на гостей — 1.16.
Прогноз: Финны победят в этом матче с солидным заделом
- 1.80Рейнджерс — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.26Колорадо — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 1.80США — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Игра будет в одни ворота, и общее количество заброшенных шайб действительно впечатлит
Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 2.08.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.47.