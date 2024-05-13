В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Норвегия будет принимать Финляднию. Игра пройдет на «О2 Арене» 13 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Норвегия — Финляндия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Норвегия

Турнирное положение: Многие утверждают, что сборная Норвегии мелкими шагами движется к уверенным середнякам в элитной группе мирового хоккея, однако иногда у неё продолжают случаться оглушительные провалы.

Последние матчи: На этом турнире норвежцы уже успели проиграть сильной сборной Швейцарии, пропустив от неё пять шайб.

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Травмированные игроки: У коллектива Тобиаса Юханссона все в порядке с игровыми ресурсами, поэтому в матче против финнов сыграют все сильнейшие.

Общий тонус клуба: Против географических соседей будет крайне непросто, поскольку финны будут злыми ещё и по причине проигранного матча-открытия.

Финляндия

Турнирное положение: Старт на турнире для сборной Финляндии получился не очень удачным, поскольку они не смогли обыграть чехов, а ещё не забросили ни одной шайбы за 60 минут игрового времени.

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Последние матчи: Ялонену нужно пересматривать методы игры, иначе ничем хорошим выступление его коллектива на этом чемпионате мира не закончится

Травмированные игроки: Чемпионат только начался, а уже один игрок сборной Финляндии вне игры. Точно не примет участие в матче нападающий Маеналайнен, который травмировал плечо.

Общий тонус клуба: С норвежцами игра должна получиться легкой, поскольку в мастерстве и скорости принятия решений «суоми» смотрятся предпочтительнее.

Статистика для ставок

Норвежцы за три последних матча пропустили 16 голов

Два последних матча финны не завершали в основное время матча

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 13.00, на ничью — 8.10, на гостей — 1.16.

Прогноз: Финны победят в этом матче с солидным заделом

Альтернативный прогноз: Игра будет в одни ворота, и общее количество заброшенных шайб действительно впечатлит

Ставка: Ф2 (-3) с коэффициентом 2.08.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.47.