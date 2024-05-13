Астон Вилла
Ливерпуль
«Астон Вилла»
Турнирное положение: «Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков в 36 матчах.
Последние матчи: несколько дней назад «Астон Вилла» во второй раз проиграла «Олимпиакосу» в полуфинале Лиги конференций — 0:2 в гостях после домашнего поражения со счетом 2:4.
Астон Вилла — Ливерпуль: коэффициенты букмекеров
Между матчами против греков клуб из Бирмингема проиграл на выезде «Брайтону» (0:2) в рамках АПЛ.
Не сыграют: Бубакар Камара, Эмильяно Буэндия, Тайрон Мингз, Джейкоб Рэмзи и Морган Роджерс.
Состояние команды: команда Унаи Эмери устала, это просто факт. Именно по этой причине «Астон Вилла» проиграла «Олимпиакосу» и не очень бодро провела недавние матчи в чемпионате.
До определенного момента Эмери удавалось находить грамотные решение, несмотря на кадровые проблемы, но ближе к финишу «Вилла» просто забуксовала.
Но при этом «Астон Вилла», скорее всего, уже не опустится ниже четвертого места. Это случится только в том случае, если она проиграет оставшиеся матчи, а «Тоттенхэм» наберет максимальное количество очков, что абсолютно нереально. Одним из соперников лондонского клуба будет «Манчестер Сити». Дальше можно не продолжать.
«Ливерпуль»
Турнирное положение: «Ливерпуль» находится на третьей строчке, имея в своем активе 78 очков после 36 туров.
Последние матчи: в прошлом туре «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:2. Один из четырех мячей забил Мохамед Салах.
Но перед этим «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и потерпел поражение от «Эвертона».
Не сыграют: Жоэль Матип, Тиаго Алькантара и Диогу Жота.
Состояние команды: как-то грустно сейчас в «Ливерпуле». Заключительная часть сезона получилась максимально провальной, и есть ощущение, что команда и Юрген Клопп просто устали друг от друга.
Хотя в начале года, когда немец сообщил, что это его последний сезон в «Ливерпуле», все были уверены, что для игроков это станет огромной мотивацией красиво попрощаться с тренером, но получилось иначе.
К сожалению, «Ливерпуль» уже не участвует в чемпионской гонке, поэтому сложно сказать, с каким настроем команда выйдет на оставшиеся матчи сезона.
Статистика для ставок
- «Астон Вилла» пропустила 12 мячей в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле
- «Ливерпуль» ни разу не пропустил только в одном из семи предыдущих матчей АПЛ на выезде
- «Ливерпуль» выиграл шесть из семи последних матчей против «Астон Виллы»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 4.20, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Ливерпуля» за 1.72.
Прогноз: «Астон Вилла» устала, а у «Ливерпуля» проблемы с мотивацией. В этой ситуации логично обойтись без ставок на исход.
- 2.44Манчестер Юнайтед — Арсенал: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 3.70Оренбург — Локомотив: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.70Ювентус — Салернитана: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
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При этом команды вряд ли станут чересчур осторожничать. Болельщикам, особенно нейтральным, точно не будет скучно. Шоу здесь гарантировано.
Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.03.
Прогноз: скорее всего, обе команды сразу понесутся вперед, поэтому есть большая вероятность, что предстоящем матче будет забит быстрый гол.
Ставка: тотал с 1-й по 15-ю минуту больше 0,5 за 2.46.