«Ливерпуль» сыграет на выезде против «Астон Виллы» в рамках 37-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 13 мая, начало — в 22:00 мск. «Астон Вилла» — «Ливерпуль»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Астон Вилла»

Турнирное положение: «Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 67 очков в 36 матчах.

Последние матчи: несколько дней назад «Астон Вилла» во второй раз проиграла «Олимпиакосу» в полуфинале Лиги конференций — 0:2 в гостях после домашнего поражения со счетом 2:4.

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Между матчами против греков клуб из Бирмингема проиграл на выезде «Брайтону» (0:2) в рамках АПЛ.

Не сыграют: Бубакар Камара, Эмильяно Буэндия, Тайрон Мингз, Джейкоб Рэмзи и Морган Роджерс.

Состояние команды: команда Унаи Эмери устала, это просто факт. Именно по этой причине «Астон Вилла» проиграла «Олимпиакосу» и не очень бодро провела недавние матчи в чемпионате.

До определенного момента Эмери удавалось находить грамотные решение, несмотря на кадровые проблемы, но ближе к финишу «Вилла» просто забуксовала.

Все прогнозы на АПЛ

Но при этом «Астон Вилла», скорее всего, уже не опустится ниже четвертого места. Это случится только в том случае, если она проиграет оставшиеся матчи, а «Тоттенхэм» наберет максимальное количество очков, что абсолютно нереально. Одним из соперников лондонского клуба будет «Манчестер Сити». Дальше можно не продолжать.

«Ливерпуль»

Турнирное положение: «Ливерпуль» находится на третьей строчке, имея в своем активе 78 очков после 36 туров.

Последние матчи: в прошлом туре «красные» одержали победу над «Тоттенхэмом» со счетом 4:2. Один из четырех мячей забил Мохамед Салах.

Но перед этим «Ливерпуль» сыграл вничью с «Вест Хэмом» и потерпел поражение от «Эвертона».

Не сыграют: Жоэль Матип, Тиаго Алькантара и Диогу Жота.

Состояние команды: как-то грустно сейчас в «Ливерпуле». Заключительная часть сезона получилась максимально провальной, и есть ощущение, что команда и Юрген Клопп просто устали друг от друга.

Хотя в начале года, когда немец сообщил, что это его последний сезон в «Ливерпуле», все были уверены, что для игроков это станет огромной мотивацией красиво попрощаться с тренером, но получилось иначе.

К сожалению, «Ливерпуль» уже не участвует в чемпионской гонке, поэтому сложно сказать, с каким настроем команда выйдет на оставшиеся матчи сезона.

Статистика для ставок

«Астон Вилла» пропустила 12 мячей в шести предыдущих матчах АПЛ на своем поле

«Ливерпуль» ни разу не пропустил только в одном из семи предыдущих матчей АПЛ на выезде

«Ливерпуль» выиграл шесть из семи последних матчей против «Астон Виллы»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на «Астон Виллу» в этом матче можно поставить за 4.20, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Ливерпуля» за 1.72.

Прогноз: «Астон Вилла» устала, а у «Ливерпуля» проблемы с мотивацией. В этой ситуации логично обойтись без ставок на исход.

При этом команды вряд ли станут чересчур осторожничать. Болельщикам, особенно нейтральным, точно не будет скучно. Шоу здесь гарантировано.

Рекомендуемая ставка: обе команды забьют + тотал больше 3,5 за 2.03.

Прогноз: скорее всего, обе команды сразу понесутся вперед, поэтому есть большая вероятность, что предстоящем матче будет забит быстрый гол.

Ставка: тотал с 1-й по 15-ю минуту больше 0,5 за 2.46.