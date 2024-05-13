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    «Брюгге» удержится на вершине?

    «Брюгге» — «Юнион». Ставка (к. 1.99) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 13 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Брюгге» — «Юнион»
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    «Брюгге»
    «Брюгге» на своем поле примет «Юнион» в 38-м туре чемпионата Бельгии по футболу. поединок пройдет 13 мая и начнется в 21:30 по мск. «Брюгге» — «Юнион»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Бельгия. Про Лига. Плей-офф 13 Мая 2024 года

    Брюгге

  • Брюгге
    •  Брюгге 21:30 Юнион

    Юнион

  • Брюссель
    •

    «Брюгге»

    Турнирное положение: За три тура до финиша 18-кратный чемпион Бельгии идет на вершине таблицы с 45 очками, но вторую строку опережает лишь на два пункта.

    В финальной части турнира «Брюгге» смог выиграть выиграть шесть встреч из семи проведенных и расписал одну мировую, разница мячей составляет 18:4.

    Последние матчи: Накануне данного поединка «черно-синие» сыграли дома вничью с итальянской «Фиорентиной» 1:1 в ответном матче 1/2 финала Лиги конференций, но покинули турнир, так как в гостях уступили 2:3. В последней же игре чемпионата они в гостях одолели «Антверпен» со счетом 2:1.

    Не сыграют: Из-за травм игру пропустит несколько игроков, которые не являются основными.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: В рамках чемпионата страны «Брюгге» выиграл шесть минувших матчей, каждый раз забивая два и более мяча за поединок. А проиграла команда только раз за последние 11 игр с учетом всех турниров. А забивная серия коллектива состоит из 16 встреч.

    «Юнион»

    Турнирное положение: С 42 зачетными пунктами брюссельский коллектив находится на третьей позиции в таблице и на три очка отстает от лидера.

    В финальной части соревнования «Юнион» добился всего двух викторий, раз сыграл вничью и потерпел аж четыре фиаско, разница мячей — 11:9.

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    • Последние матчи: «Сине-желтые» несколько дней тому назад смогли добыть Кубок Бельгии, одолев в финальном поединке «Антверпен» со счетом 1:0. А в последней игре чемпионата страны они расписали домашнюю мировую с «Андерлехтом» — 0:0.

    Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

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    Состояние команды: К данному поединку «Юнион» подходит с 4-матчевой беспроигрышной серией, в которой расписал одну мировую и добился трех выигрышей. Причем за все это время команда пропустила лишь гол, а в трех случаях сохранила свои ворота на замке.

    Статистика для ставок

    • «Брюгге» дома выиграл шесть из семи предыдущих встреч при одной мировой

    • «Юнион» в гостях проиграл две игры из четырех последних при одной победе

    • В пяти минувших очных поединках этих клубов они по два раза обыграли друг друга

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Брюгге» — 2.14, победа «Юниона» — 3.33, ничья — 3.60.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.83 и 1.99 соответственно.

    Прогноз: От поединка двух претендентов на золото вряд ли стоит ждать открытого футбола с изобилием забитых мячей, ведь цена ошибки очень высока.

    Рекомендуемая ставка: ТМ 2,5 за 1.99.

    Прогноз: А вторым вариантом здесь рассмотрим викторию «Брюгге», который просто отлично проводит финишный отрезок, да и к тому же играет дома.

    Ставка: победа «Брюгге» за 2.14.

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    «Брюгге» — «Юнион». «Брюгге» на своем поле примет «Юнион» в 38-м туре чемпионата Бельгии по футболу. поединок пройдет 13 мая и начнется в 21:30 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Брюгге» — «Юнион» с коэффициентом 1.99.
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