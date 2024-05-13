Россиянин Андрей Рублев сыграет против француза Александра Мюллера в третьем круге «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. Мюллер — Рублев: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Мюллер

Александр с учетом квалификации сыграл в Риме уже четыре матча.

В отборе французский теннисист выиграл у Эмилио Навы и Раду Албота.

В основной сетке Мюллер начал с волевой победы над венгром Мартоном Фучовичем — 4:6, 7:6, 6:2.

Во втором раунде 27-летний Мюллер остановил Артура Фиса — 7:5, 6:3. Этот результат стал сюрпризом, как, впрочем, и победа над Фучовичем.

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Мюллер второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP. Первый был еще в начале января в новозеландском Окленде.

Рублев

Андрей в первом матче с трудом выиграл у Маркоса Гирона — 5:7, 6:4, 7:5.

В решающей партии россиянин отыграл у американца подачу на матч, после чего взял свою и сделал победный брейк.

Матч получился очень нервным, но это не стало сюрпризом. После сенсационного триумфа в Мадриде Рублеву пришлось какое-то время провести в больнице.

В испанской столице он, как известно, провел несколько матчей, в том числе финал, с повышенной температурой. Нагрузка была просто сумасшедшая.

Поэтому в данном случае нет ничего удивительного в том, что Рублев едва не проиграл Гирону.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают 1.18.

Прогноз: на этот раз должно быть полегче. Скорее всего, Андрею хватит и двух сетов для победы над французским теннисистом. Сейчас важно сохранить энергию на матчи с более опасными соперниками.

Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.