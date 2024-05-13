Александр Мюллер (Франция)
Андрей Рублёв
Мюллер
Александр с учетом квалификации сыграл в Риме уже четыре матча.
В отборе французский теннисист выиграл у Эмилио Навы и Раду Албота.
В основной сетке Мюллер начал с волевой победы над венгром Мартоном Фучовичем — 4:6, 7:6, 6:2.
Во втором раунде 27-летний Мюллер остановил Артура Фиса — 7:5, 6:3. Этот результат стал сюрпризом, как, впрочем, и победа над Фучовичем.
Мюллер второй раз в сезоне выиграл два подряд матча на уровне основной сетки ATP. Первый был еще в начале января в новозеландском Окленде.
Рублев
Андрей в первом матче с трудом выиграл у Маркоса Гирона — 5:7, 6:4, 7:5.
В решающей партии россиянин отыграл у американца подачу на матч, после чего взял свою и сделал победный брейк.
Матч получился очень нервным, но это не стало сюрпризом. После сенсационного триумфа в Мадриде Рублеву пришлось какое-то время провести в больнице.
В испанской столице он, как известно, провел несколько матчей, в том числе финал, с повышенной температурой. Нагрузка была просто сумасшедшая.
Поэтому в данном случае нет ничего удивительного в том, что Рублев едва не проиграл Гирону.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Мюллера в этом матче можно поставить за 4.90, победу Рублева букмекеры предлагают 1.18.
Прогноз: на этот раз должно быть полегче. Скорее всего, Андрею хватит и двух сетов для победы над французским теннисистом. Сейчас важно сохранить энергию на матчи с более опасными соперниками.
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Рекомендуемая ставка: победа Рублева с форой по геймам (-4,5) за 1.88.