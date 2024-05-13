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    «Фиорентина» возьмет три очка в игре против «Монцы»

    «Фиорентина» — «Монца». Ставка (к. 1.96) и прогноз на футбол, чемпионат Италии, 13 мая 2024 года

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    «Фиорентина»
    В 36-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле сыграет против «Монцы». Поединок, который состоится 13 мая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начнется в 21:45 по мск. «Фиорентина» — «Монца»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 13 Мая 2024 года

    Фиорентина

  • Флоренция
    •  Фиорентина 21:45 Монца

    Монца

  • Монца
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    «Фиорентина»

    Турнирное положение: Коллектив из Флоренции на данный момент в таблице находится на девятой позиции с 50 очками. От восьмой еврокубковой строки его отделяет лишь балл при игре в запасе.

    «Фиорентина» отметилась 14 викториями в 34 поединках, восемь встреч свела вничью и потерпела 12 поражений, разница мячей составляет 51:39.

    Фиорентина — Монца: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В преддверии этого поединка «фиалки» расписали выездную мировую с бельгийским «Брюгге» 1:1 в ответном матче 1/2 финала Кубка конференций и вышли в финал, так как дома победили 3:2. В последней же игре чемпионата страны они проиграли в гостях скромной «Вероне» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Рикардо Соттиль травмирован.

    Календарь и таблица Серии А

    Состояние команды: «Фиорентина» проиграла свой последний матч в рамках чемпионата Италии. И этим фиаско она прервала 3-матчевую серию без поражений в первенстве страны, выиграв за это время два раза при одном мировом исходе. Забивная же серия «лилий» составляет восемь встреч кряду с учетом всех турниров.

    «Монца»

    Турнирное положение: За три тура до финиша в таблице дружина Раффаэля Палладино с 45 очками идет в середине, где наверняка и финишируют.

    «Монца» за всю дистанцию отпраздновала 11 викторий, 12 раз сыграла вничью и 12 встреч проиграла, разница мячей составляет 38:46.

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    • Последние матчи: В прошлом игровом дне «красно-белые» дома сыграли вничю с римским «Лацио» 2:2, а туром ранее они на выезде расписали мировую с соседом по турнирке «Лечче» 1:1. Перед этим было домашнее фиаско от «Аталанты» со счетом 1:2.

    Не сыграют: Папу Гомес дисквалифицирован.

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    Состояние команды: К данной игре «Монца» подходит с 6-матчевой безвыигрышной серией, где расписала три ничьи и потерпела три фиаско, два из которых были домашними. Последний же раз коллектив побеждал еще в середине марта. А забивала команда в девяти из 11 предыдущих встречах.

    Статистика для ставок

    • «Фиорентина» на своем поле выиграла четыре из пяти предыдущих игр при одной ничьей во всех турнирах

    • «Монца» в гостях проиграла лишь раз за минувшие шесть поединков при трех ничьих

    • «Фиорентина» выиграла у «Монцы» в двух из трех очных игр в чемпионате при одной мировой

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Фиорентины» — 1.61, победа «Монцы» — 5.90, ничья — 4.49.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 1.77 и 1.2.16 соответственно.

    Прогноз: «Фиорентина» при своих зрителя должна брать три очка в игре с соперником, с которым она весьма неплохо играет. Да и к тому же у «фиалок» турнирная мотивация куда выше, чем у «Монцы».

    Рекомендуемая ставка: победа «Фиорентины» с форой (-1) за 1.96.

    Прогноз: И также еще ставим здесь на верховой исход, так как оба коллектива в последней время зачастую выдают результативные поединки.

    Ставка: ТБ 2,5 за 1.77.

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    «Фиорентина» — «Монца». В 36-м туре итальянской Серии А «Фиорентина» на своем поле сыграет против «Монцы». Поединок, который состоится 13 мая во Флоренции на стадионе «Артемио Франки», начнется в 21:45 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Фиорентина» — «Монца» с коэффициентом 1.96.
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