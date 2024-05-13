США
Словакия
США
Турнирное положение: Не сказать, что сборная США не соответствует уровню фаворитов этого турнира, но шведам она проиграла по всем статьям.
Последние матчи: А в матче против сборной Германии она провела практически идеальный матч, в котором не позволила сопернику создать практически ничего.
США — Словакия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Американцы играют оптимальным составом, поскольку игроки привыкли к контактной борьбе в североамериканских лигах.
Общий тонус клуба: Против словаков нужно играть в давление. Только при таком характере игры в хоккей получится создать необходимый задел для спокойной победы.
Словакия
Турнирное положение: Несмотря на то, что у Словакии нет талантливого поколения игроков, но эта команда способна доставлять сложности любому сопернику.
Последние матчи: В стартовой игре против Германии были неплохие шансы даже на победу, но в итоге матч с десятью заброшенными шайбами завершился н в пользу славян.
Травмированные игроки: У словаков довольно возрастной коллектив, который знает, как терпеть в ситуациях, когда больно, поэтому травмировать игроков этой сборной будет предельно сложно.
Общий тонус клуба: В матче против американцев будет ещё сложнее, чем с немцами, но коллектив Рэмзи сделает все возможное, чтобы победить в предстоящем поединке.
Статистика для ставок
- Американцы смогли выиграть у словаков только два последних поединка
- У словаков лишь одна победа за пять последних матчей
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.85, на гостей — 6.63.
Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу
- 1.80Рейнджерс — Каролина: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 2.26Колорадо — Даллас: прогноз и ставкаЗавтра в 04:30
- 2.08Норвегия — Финляндия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: На много голов в этом поединке рассчитывать не стоит
Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.80.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.71.