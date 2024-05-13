В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 13 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. США — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

США

Турнирное положение: Не сказать, что сборная США не соответствует уровню фаворитов этого турнира, но шведам она проиграла по всем статьям.

Последние матчи: А в матче против сборной Германии она провела практически идеальный матч, в котором не позволила сопернику создать практически ничего.

США — Словакия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.376.106.90Бонус$9500

Травмированные игроки: Американцы играют оптимальным составом, поскольку игроки привыкли к контактной борьбе в североамериканских лигах.

Общий тонус клуба: Против словаков нужно играть в давление. Только при таком характере игры в хоккей получится создать необходимый задел для спокойной победы.

Словакия

Турнирное положение: Несмотря на то, что у Словакии нет талантливого поколения игроков, но эта команда способна доставлять сложности любому сопернику.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: В стартовой игре против Германии были неплохие шансы даже на победу, но в итоге матч с десятью заброшенными шайбами завершился н в пользу славян.

Травмированные игроки: У словаков довольно возрастной коллектив, который знает, как терпеть в ситуациях, когда больно, поэтому травмировать игроков этой сборной будет предельно сложно.

Общий тонус клуба: В матче против американцев будет ещё сложнее, чем с немцами, но коллектив Рэмзи сделает все возможное, чтобы победить в предстоящем поединке.

Статистика для ставок

Американцы смогли выиграть у словаков только два последних поединка

У словаков лишь одна победа за пять последних матчей

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.85, на гостей — 6.63.

Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

Альтернативный прогноз: На много голов в этом поединке рассчитывать не стоит

Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.80.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.71.