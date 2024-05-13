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    Американцы легко наберут необходимые очки?

    США — Словакия. Ставка (к. 1.80) и прогноз на матч чемпионата мира, 13 мая 2024 года

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    США
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 13 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. США — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 13 Мая 2024 года

    США

  • Вашингтон
    •  США 17:20 Словакия

    Словакия

  • Братислава
    •

    США

    Турнирное положение: Не сказать, что сборная США не соответствует уровню фаворитов этого турнира, но шведам она проиграла по всем статьям.

    Последние матчи: А в матче против сборной Германии она провела практически идеальный матч, в котором не позволила сопернику создать практически ничего.

    США — Словакия: коэффициенты букмекеров

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  • 1.376.106.90Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Американцы играют оптимальным составом, поскольку игроки привыкли к контактной борьбе в североамериканских лигах.

    Общий тонус клуба: Против словаков нужно играть в давление. Только при таком характере игры в хоккей получится создать необходимый задел для спокойной победы.

    Словакия

    Турнирное положение: Несмотря на то, что у Словакии нет талантливого поколения игроков, но эта команда способна доставлять сложности любому сопернику.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: В стартовой игре против Германии были неплохие шансы даже на победу, но в итоге матч с десятью заброшенными шайбами завершился н в пользу славян.

    Травмированные игроки: У словаков довольно возрастной коллектив, который знает, как терпеть в ситуациях, когда больно, поэтому травмировать игроков этой сборной будет предельно сложно.

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    Общий тонус клуба: В матче против американцев будет ещё сложнее, чем с немцами, но коллектив Рэмзи сделает все возможное, чтобы победить в предстоящем поединке.

    Статистика для ставок

    • Американцы смогли выиграть у словаков только два последних поединка

    • У словаков лишь одна победа за пять последних матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.35, на ничью — 5.85, на гостей — 6.63.

    Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

    Альтернативный прогноз: На много голов в этом поединке рассчитывать не стоит

    Ставка: Ф1 (-2) с коэффициентом 1.80.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.71.

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    США — Словакия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею США будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 13 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч США — Словакия с коэффициентом 1.80.
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