«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Семина

Московский «Локомотив» в течение ближайших двух дней объявит об уходес поста главного тренера, сообщил журналист Нобель Арустамян на своем Telegram-канале.

Клуб решил не продлевать контракт с Семиным, который не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.

Новым главным тренером «железнодорожников» станет Марко Николич. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.

По информации Sport24, «Локомотив» также предложит Семину должность в структуре клуба.

В качестве тренера «Локомотива» Семин трижды приводил команду к чемпионству, 6 раз выигрывал Кубок России, трижды становился обладателем Суперкубка страны. 0