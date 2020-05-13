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    «Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Семина

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    Московский «Локомотив» в течение ближайших двух дней объявит об уходе Юрия Семина с поста главного тренера, сообщил журналист Нобель Арустамян на своем Telegram-канале.

    Юрий Семин
    Юрий Семин

    Клуб решил не продлевать контракт с Семиным, который не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.

    Новым главным тренером «железнодорожников» станет Марко Николич. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.

    По информации Sport24, «Локомотив» также предложит Семину должность в структуре клуба.

    В качестве тренера «Локомотива» Семин трижды приводил команду к чемпионству, 6 раз выигрывал Кубок России, трижды становился обладателем Суперкубка страны. 0

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