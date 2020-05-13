«Локомотив» в ближайшие дни объявит об уходе Семина

Клуб решил не продлевать контракт с Семиным, который не будет работать с командой даже в оставшихся восьми турах этого сезона, если он возобновится.
Новым главным тренером «железнодорожников» станет Марко Николич. Все решения согласованы с советом директоров и главой РЖД.
По информации Sport24, «Локомотив» также предложит Семину должность в структуре клуба.
В качестве тренера «Локомотива» Семин трижды приводил команду к чемпионству, 6 раз выигрывал Кубок России, трижды становился обладателем Суперкубка страны. 0