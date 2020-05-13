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    Кикнадзе хочет найти себе «карманного» тренера, считает Наумов

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    Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о том, что будет, если Юрий Семин покинет пост главного тренера московского клуба.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    Напомним, контракт 73-летнего Семина с «Локомотивом» истекает 31 мая.

    «Я могу спрогнозировать, что будет, если уйдет Семин. Кикнадзе хочет найти себе "карманного" тренера, который будет его слушать и в рот заглядывать, но результата не будет.

    Во-первых, обидятся все болельщики. Мы помним, как фанаты относились к Смородской, когда она пришла в клуб. Баннеры против нее вывешивали на стадионе.

    Поверьте, что оскорбления будут еще жестче. Болельщики никому и никогда не простят такого отношения к Палычу.

    Во-вторых, начнется тренерская чехарда. Придет, например, Николич, у него ничего не получится и результат упадет. Клуб будет идти на седьмом или восьмом месте в таблице.

    Начнут менять специалистов, покупать новых игроков под них. Это будет длиться несколько лет», — цитирует Наумова «Р-Спорт».

    Ранее в СМИ появилась информация о том, что руководство московской команды не планирует продлевать соглашение с Семиным, а уже 15 мая «Локомотив» может пригласить на пост главного тренера сербского специалиста Марко Николича.

    После 22 туров РПЛ «Локомотив» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 41 очко. 0

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