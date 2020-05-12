Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России

Известный в прошлом арбитрподелился мнением о возобновлении чемпионата России.

«В сложившейся ситуации, думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу. Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня.

Безопасность и здоровье превыше всего! Все остальное — приходящее. И футбол в том числе. Давайте для начала закончим "боевые действия", а уже потом будем заниматься мирным трудом.

Думаю, что риск сейчас не минимальный. Посмотрим на чемпионат Белоруссии: поначалу многие рукоплескали их смелости — "молодцы, давайте, пусть идет оно все". А что теперь? Футболисты начали заболевать. В команде выявили одного-двух заболевших, и все: игры отменяются», — приводит слова Хусаинова Rusfootball.info. 0