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    Хусаинов предложил не объявлять чемпиона России

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    Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов поделился мнением о возобновлении чемпионата России.

    Болельщики «Зенита»
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    «В сложившейся ситуации, думаю, нужно просто считать чемпионат закончившимся не по спортивному принципу. Можно вообще не объявлять победителя. А можно оставить и так, как есть на сегодня.

    Безопасность и здоровье превыше всего! Все остальное — приходящее. И футбол в том числе. Давайте для начала закончим "боевые действия", а уже потом будем заниматься мирным трудом.

    Думаю, что риск сейчас не минимальный. Посмотрим на чемпионат Белоруссии: поначалу многие рукоплескали их смелости — "молодцы, давайте, пусть идет оно все". А что теперь? Футболисты начали заболевать. В команде выявили одного-двух заболевших, и все: игры отменяются», — приводит слова Хусаинова Rusfootball.info. 0

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