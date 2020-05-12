Французский клуб будет судиться с LFP

Президент «Амьена»заявил, что клуб будет судиться с Профессиональной футбольной лигой Франции (LFP).

Ранее LFP досрочно завершила сезон в Лиге 1 в связи с пандемией коронавируса, из-за чего «Амьен» покинул высшую лигу.

«Решение LFP является несправедливым, непоследовательным и необоснованным. Как мы можем исключить две команды, когда осталась еще четверть чемпионата? Это не вопрос денег. Мы не просим о финансовой компенсации. Мы боремся за спортивную справедливость.

Мы вели прямую борьбу за выживание с тремя клубами, находящимися чуть выше нас. В данной ситуации можно было найти более справедливое решение», — приводит слова Жоаннена L’Equipe.

Ранее «Амьен» создал петицию, в которой призвал LFP пересмотреть свою позицию и принять более справедливое решение — расширить Лигу 1 до 22 команд в сезоне 2020/21. 0