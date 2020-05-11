Глава Ла Лиги назвал возможную дату возобновления сезона

Глава Ла Лигиподелился мнением о возобновлении сезона, прерванного из-за коронавируса.

«Я прошу соблюдать правила. Игроки находятся под нашим контролем, дома я прошу их следовать протоколу. Мы должны показывать пример образцового поведения.

Органы здравоохранения должны будут одобрить возвращение футбола. Никто из нас не знает, когда возобновиться сезон, требуется смотреть на возможность новых вспышек. Возможно, сможем начать 12 июня», — цитирует Тебаса Marca.

Он добавил, что в случае возобновления сезона в Примере и Сегунде матчи будут играться ежедневно на протяжении 35 дней. Все встречи будут проходить без зрителей. 0