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    «Барселоне» интересен полузащитник «Лиона»

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    «Барселона» проявляет интерес к бразильскому полузащитнику «Лиона» Бруно Гимарайнсу, утверждает AS.

    Бруно Гимарайнс
    Бруно Гимарайнс

    По данным источника, каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с «Лионом» и агентом бразильца. Прошлым летом хавбек мог перейти в «Атлетико», но руководство клуба убедило его остаться.

    Теперь Гимарайнс может быть продан, так как «Лион» не попал в еврокубки на следующий сезон из-за досрочного завершения чемпионата Франции. В составе «Барселоны» он может заменить своего соотечественника Артура, которым интересуется «Ювентус».

    Гимарайнс был куплен «Лионом» у «Атлетико Паранаэнсе» в январе за 20 миллионов евро. Игрок провел за французскую команду пять матчей. 0

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