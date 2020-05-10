«Барселоне» интересен полузащитник «Лиона»

проявляет интерес к бразильскому полузащитнику, утверждает AS.

По данным источника, каталонский клуб уже провел предварительные переговоры с «Лионом» и агентом бразильца. Прошлым летом хавбек мог перейти в «Атлетико», но руководство клуба убедило его остаться.

Теперь Гимарайнс может быть продан, так как «Лион» не попал в еврокубки на следующий сезон из-за досрочного завершения чемпионата Франции. В составе «Барселоны» он может заменить своего соотечественника Артура, которым интересуется «Ювентус».

Гимарайнс был куплен «Лионом» у «Атлетико Паранаэнсе» в январе за 20 миллионов евро. Игрок провел за французскую команду пять матчей. 0