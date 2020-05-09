Защитник «Ахмата» заявил, что команда переболела коронавирусом зимой

Защитник грозненскогозаявил, что большинство игроков клуба испытывали проблемы со здоровьем во время зимних сборов.

«Были похожие симптомы. В конце января на вторых сборах скосило всех, в том числе и меня. Сухой кашель, температура, недомогание. Хотя мне повезло, организм быстро справился с недугом. Всего день пропустил.

А так народ ходил по гостинице, кашлял и температурил. Не шучу, но, наверное, около 17-19 человек в итоге слегли. Второй сбор был сильно скомкан. Никогда столько людей в одно время за всю мою карьеру не болело.

Возможно, это и был коронавирус. С другой стороны, сейчас ни у одного моего знакомого, даже у знакомых моего знакомого, нет человека, который бы заболел коронавирусом. Парадокс», — цитирует Семенова Sportbox.

Ранее из-за пандемии коронавируса розыгрыш российской Премьер-лиги был приостановлен. 0