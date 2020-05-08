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    Жемалетдинов хочет побыстрее выйти на поле

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    Форвард московского «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал, чем занимается во время самоизоляции.

    Рифат Жемалетдинов
    Рифат Жемалетдинов

    «Дома сижу, играю в Counter Strike, тренируюсь дома, купил дорожку себе и бегаю. Уже с ума сходим здесь. Уже хочется на самом деле поиграть. Слышал, что вроде в июне, может быть, начнется, но не факт. Будем надеяться, что побыстрее начнется все. Тренируюсь дома на коврике — пресс, ноги, руки.

    Хочется сходить хотя бы в какое-то людное место, увидеться с пацанами из команды. Думаю, после карантина будет вообще везде все забито. Все салоны будут забиты девочками. С Барой очень часто переписываемся, с братьями Миранчуками переписываемся, а так больше, в принципе, ни с кем.

    С кем играю в Counter Strike? У нас пять человек: Федя Смолов, Женя Марков, Бакаев-младший и еще один наш друг очень хороший, Шамхал. На днях как раз начнется турнир, там Кокорин будет, хоккеисты. Выхожу ли из дома? Конечно, без этого никак. В магазин иногда выхожу, ездил к родителям. А так никуда не выезжаю», — приводит слова Жемалетдинова пресс-служба «Локомотива». 0

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