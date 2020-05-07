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    Чемпионат Таджикистана приостановлен на неопределенный срок

    Футбол Коронавирус в спорте
    Федерация футбола Таджикистана на своем официальном сайте объявила о продлении паузы в чемпионате страны.

    Первенство было прервано 25 апреля
    Первенство было прервано 25 апреля

    «В связи с пандемией коронавируса Федерация футбола Таджикистана приняла решение о продлении паузы в чемпионате страны среди команд высшей лиги и других соревнованиях на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Ранее они были приостановлены до 10 мая.

    Федерация футбола Таджикистана пришла к соглашению, что все футбольные соревнования и мероприятия в стране не возобновятся в ближайшее время, а вернутся только тогда, когда это будет безопасно. Из-за пандемии коронавируса ФФТ не желает подвергать риску здоровья участников футбольных соревнований в Таджикистане», — говорится в заявлении.

    Лидером чемпионата Таджикистана является «Истиклол», который набрал в четырех турах 10 очков. Второе место занимает «Хатлон» (10), третье — «Файзканд» (8). 0

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