Чемпионат Таджикистана приостановлен на неопределенный срок

Федерация футболана своем официальном сайте объявила о продлении паузы в чемпионате страны.

«В связи с пандемией коронавируса Федерация футбола Таджикистана приняла решение о продлении паузы в чемпионате страны среди команд высшей лиги и других соревнованиях на неопределенный срок до дальнейшего уведомления. Ранее они были приостановлены до 10 мая.

Федерация футбола Таджикистана пришла к соглашению, что все футбольные соревнования и мероприятия в стране не возобновятся в ближайшее время, а вернутся только тогда, когда это будет безопасно. Из-за пандемии коронавируса ФФТ не желает подвергать риску здоровья участников футбольных соревнований в Таджикистане», — говорится в заявлении.

Лидером чемпионата Таджикистана является «Истиклол», который набрал в четырех турах 10 очков. Второе место занимает «Хатлон» (10), третье — «Файзканд» (8). 0