«СЭ»: РПЛ будет завершена досрочно

, приостановленный из-за коронавируса, с высокой долей вероятности не будет доигран, утверждает «Спорт-Экспресс».

Решение о досрочном завершении РПЛ будет принято 15 мая на исполкоме РФС с учетом мнения большинства клубов.

«Если ситуация не позволит возобновить чемпионат, и органы государственной власти примут соответствующие решения, то признаем первенства состоявшимися. Закрепляем все места без вылета двух последних команд в ФНЛ. Таким образом, следующий сезон в РПЛ пройдет с 18 командами. Если "Ротор" и "Химки" пройдут лицензирование, они пополнят высшую лигу.

"Зенит" объявляется чемпионом, в еврокубки команды выходят в соответствии с занятыми местами. Из-за плотного календаря нам придется отказаться от проведения на один сезон Кубка России. Путевка в Лигу Европы обладателя Кубка России перейдет команде, которая займет четвертое место в РПЛ», — заявил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Таким образом, «Зенит» и «Локомотив» получат прямые путевки в Лигу чемпионов, «Краснодар» примет участие в квалификационном турнире ЛЧ, стартовав с 3-го раунда, в группу Лиги Европы попадет «Ростов», ЦСКА начнет выступления с 3-го отборочного раунда ЛЕ, «Динамо» — со 2-го раунда. 0