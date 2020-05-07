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    В АПЛ введут ряд запретов в случае возобновления сезона

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    В английской Премьер-лиге могут ввести ряд запретов после возобновления сезона, сообщает The Telegraph.

    В АПЛ введут ряд запретов в случае возобновления сезона
    В АПЛ введут ряд запретов в случае возобновления сезона

    По данным источника, в новых протоколах АПЛ игрокам могут запретить плевки на поле, обмен футболками, совместное использование бутылок с водой, а также командные празднования голов.

    Эти меры будут обсуждаться в рамках планов по возобновлению сезона АПЛ в следующем месяце с целью снизить риск распространения коронавируса. Данные правила могут быть введены на срок до 12 месяцев.

    Напомним, что АПЛ, которая была приостановлена из-за пандемии коронавируса, может возобновиться 8 июня. 0

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