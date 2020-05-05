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    Дибала: Не думал, что так сильно буду скучать по футболу

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Италии Ювентус
    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала заявил, что скучает по футболу из-за паузы, вызванной пандемией коронавируса.

    Пауло Дибала
    Пауло Дибала

    «Честно, никогда не думал, что так сильно буду скучать по играм и тренировкам. Мне нужно тренироваться, видится с партнерами по команде и друзьями, потрогать мяч, ибо тренировки на дому — это не то. Когда ты увлечен одним делом, все вокруг тебя становится важнее.

    Уже прошло много времени, мы все не тренируемся. Мы не знаем, когда футбол вернется. Это не отпуск, когда ты знаешь, сколько будешь отдыхать. Нужно расслабиться и держать себя в форме — это все, что нужно сейчас.

    Сначала одна неделя, затем все продлилось на неопределенный срок. Я тренируюсь дома, но это не одно и тоже, что и обычные тренировки. Находясь в изоляции, я нашел себе новую страсть — йогу. Мне она очень нравится, это помогает», — приводит слова Дибалы Football Italia.

    Ранее сообщалось, что Дибала в четвертый раз сдал положительную пробу на коронавирус. 0

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