Анри: В «Арсенале» играть было проще, чем в «Барселоне»

Бывший форвард сборной Франциирассказал об особенностях стиля игры в «Арсенале» и «Барселоне».

«В "Арсенале" я делал то, что хотел. Мне было намного легче играть там, потому что рядом были Деннис Бергкамп и Нванкво Кану. Никогда не думал, что уйду из клуба, но в итоге я сделал это.

В "Барселоне" был другой футбол. Мне пришлось переучиваться. В "Арсенале" я мог смещаться на любой фланг, но Франк Райкард просил меня оставаться слева. Затем пришел Хосеп Гвардиола. Пеп — потрясающий тренер, но очень требовательный. С ним ты практически играешь в шахматы.

Я окончательно адаптировался в 2009 году. Тогда мы выиграли все возможные трофеи. Это было потрясающее время, но вы знаете, что "Арсенал" всегда будет в моем сердце», — цитирует Анри Goal. 0