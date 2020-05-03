Луис Альберто: Если бы не коронавирус, уже бы подписал контракт с «Лацио»

Футболист римского «Лацио»рассказал, что ситуация с пандемией коронавируса создала ему проблемы с подписанием нового контракта с римским клубом.

Ранее сообщалось, что «Лацио» предложил 27-летнему испанскому полузащитнику соглашение сроком до лета 2025 год.

«Мы ведем переговоры, и я верю, что я продлю контракт до 2025 года. Это мой лучший год в карьере, я люблю эту команду и мы очень сильны.

Если бы не этот хаос с коронавирусом, все уже было бы подписано», — цитирует Луиса Альберто Football Italia.

Луис Альберто выступает за «Лацио» с 2016 года и с тех пор провел за римлян 124 официальных матча, в которых забил 24 мяча и отдал 41 голевую передачу. 0