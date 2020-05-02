«Реал» вернется к тренировкам 11 мая

Мадридский «Реал» определился с датой возобновления тренировочных занятий.

По информации Marca, все футболисты и сотрудники команды соберутся вместе 11 мая на базе клуба для начала тренировочного процесса.

Игроки приступят к занятиям по индивидуальной программе. Они будут соблюдать безопасное расстояние друг с другом и с тренерским штабом.

28 апреля премьер-министр Испании объявил, что профессиональные спортсмены смогут возобновить тренировки с 4 мая. Футболисты 5–7 мая пройдут тестирование на коронавирус и через 48 часов после этого они приступят к занятиям.

Напомним, чемпионат Испании приостановлен из-за пандемии коронавируса. На момент остановки «Реал» занимает 2-е место в турнирной таблице, на 2 очка отставая от лидирующей «Барселоны 0